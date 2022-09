Pronostici Liga 6a giornata, riflettori puntati sul derby della capitale numero 302 tra Atletico Madrid-Real Madrid, sfida al vertice del campionato di calcio spagnolo.

Pronostici Liga 6a giornata: big match Atletico Madrid-Real Madrid

Partiamo dalla fine. Domenica il 6° turno della Liga si chiuderà con il derby madrileno, una sfida d’alta quota: attualmente il Real Madrid è primo a punteggio pieno con 5 vittorie su 5, mentre l’Atletico Madrid è a quota 10, frutto di 3 vittorie, un pari e una sconfitta.

Sarà la stracittadina numero 302 tra le due formazioni della capitale spagnola con un bilancio di 155 vittorie per il Real, 75 pareggi e 71 successi dei Colchoneros. Sarà anche il confronto numero 18 tra Carlo Ancelotti e Diego Simeone: il bilancio fin qui è quasi in equilibrio con 6 successi per il tecnico italiano, 4 pareggi e 7 vittorie per l’argentino.

Pronostici Liga 6a giornata: le altre partite in programma

Prende il via con l’anticipo di venerdì sera Valladolid-Cadice la sesta giornata della Liga Spagnola. Sabato i fari saranno puntati sul Barcellona, attualmente secondo in classifica e imbattuto (4 vittorie e un pareggio), che alle 16:15 ospiterà un Elche che in 10 match ufficiali non ha mai vinto contro i blaugrana, ottenendo solo un pareggio.

Il Valencia di Gattuso (3 sconfitte su 5 gare) scenderà in campo davanti ai suoi tifosi contro il Celta Vigo, mentre più interessante si prospetta la sfida tra Villarreal e un fin qui deludente Siviglia.

