Pronostici Liga 7a giornata, da venerdì è in campo anche il campionato di calcio spagnolo. Vediamo le sfide che ci attendono nel fine settimana, con FREE PICK sul big match Siviglia-Atletico Madrid.

Pronostici Liga 7a giornata: le sfide da non perdere

Atletico Bilbao-Almeria, in programma venerdì alle 21:00, apre la settima giornata della Liga, con i padroni di casa al quarto posto, con 13 punti, capaci di conquistarne 12 nelle ultime 5 partite disputate. Discorso diverso per gli ospiti, a 4 punti e reduci da 3 sconfitte consecutive.

Il Barcellona, al secondo posto con 16 punti, scende in campo in casa del Maiorca, a quota 8 punti in classifica. I blaugrana, dopo il pareggio a reti bianche all’esordio contro il Rayo Vallecano, hanno poi ottenuto 5 successi consecutivi e sono fin qui il miglior attacco del campionato (con 18 reti) e la miglior difesa (1 solo gol subito, per altro ininfluente, nel successo per 1-4 sul campo della Real Sociedad).

Il Betis, al terzo posto in classifica con 15 punti e fin qui fermato solo dal Real Madrid alla quarta giornata (2-1), è ospite del Celta Vigo, a 7 punti e reduce da due sconfitte consecutive, contro Atletico Madrid e Valencia, nelle quali ha subito addirittura 7 reti, realizzandone solamente una.

I campioni in carica del Real Madrid, primi a punteggio pieno, giocano in casa contro l’Osasuna, sorpresa di questo avvio di stagione, con 12 punti conquistati e al quinto posto in classifica. Gli ospiti, però, hanno perso 0-2 in casa l’ultima sfida di campionato, contro il Getafe.

Pronostici Liga 7a giornata: FREE PICK Siviglia-Atletico Madrid

L’Atletico Madrid, protagonista di un avvio di Liga altalenante, con 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte e reduce dalla sconfitta per 1-2 nel derby, è ospite di un Siviglia che si trova sul fondo della classifica, a 5 punti, 4 dei quali, però, conquistati nelle ultime 2 giornate (successo per 2-3 sul campo dell’Espanyol e pareggio per 1-1 con il Villarreal).

Tra Liga e Champions League il Siviglia arriva da 2 partite a basso punteggio. Inoltre 6 degli ultimi 8 scontri diretti con i Colchoneros si sono risolti con meno di 3 gol totali. Anche per questa sfida consigliamo UNDER 2,5 @1.63.

Il programma completo del campionato di calcio spagnolo

Ath. Bilbao-Almeria

Cadice-Villarreal

Getafe-Valladolid

Siviglia-Atl. Madrid

Maiorca-Barcellona

Espanyol-Valencia

Celta Vigo-Betis

Girona-Real Sociedad

Real Madrid-Osasuna

Vallecano-Elche

