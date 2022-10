Pronostici Liga 8a giornata, andiamo a vedere cosa ci attende per il weekend del campionato di calcio spagnolo, che in verità inizierà già venerdì sera con l’anticipo Osasuna-Valencia su cui si concentra la nostra FREE PICK su questo turno de La Liga.

Pronostici Liga 8a giornata: anticipo Osasuna-Valencia

L’ottava giornata de LaLiga in Spagna inizia venerdì sera con l’anticipo Osasuna-Valencia dall’Estadio El Sadar di Pamplona. Le quote favoriscono i padroni di casa, ma stanno salendo sopra @2.45 e non sarà una partita scontata per l’Osasuna che non potrà contare su Garcia, espulso nell’ultimo turno, il pareggio col Real Madrid che permette a questa squadra di rimanere al 6° posto valido per l’Europa.

Tre punti dietro c’è proprio il Valencia che cerca di recuperare e che arriva a sua volta dal pareggio (2-2) sul campo dell’Espanyol. 4° Over consecutivo per il Valencia che ha inoltre sempre segnato negli ultimi 4 precedenti contro l’Osasuna, tutti da GOL SI @1.90 che consigliamo come FREE PICK di questo anticipo di Liga.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Liga 8a giornata: gli altri big match da non perdere

L’Atletico Madrid, al quinto posto con 13 punti e reduce dalla vittoria per 0-2 sul campo del Siviglia, ospita il Girona, a 7 punti, uscito sconfitto dalle due ultime gare di Liga, contro Betis (2-1) e Real Sociedad (3-5). I Colchoneros, però, si presentano a questa sfida demoralizzati dalla sconfitta per 2-0 rimediata in Champions League sul campo del Club Brugge, che complica i piani europei della squadra di Simeone.

Athletic Bilbao, terzo con 16 punti e reduce da 3 vittorie consecutive nella Liga, si presenta sul campo di un Siviglia in grande difficoltà, al quartultimo posto in classifica e uscito sconfitto 1-4 in casa dalla sfida di Champions contro il Borussia Dortmund. Gli ospiti, inoltre, possono contare sulla seconda migliore difesa del campionato, con sole 4 reti subite.

Il Real Madrid, in trasferta contro il Getafe, è chiamato a riscattare il pareggio casalingo dell’ultimo turno contro l’Osasuna, primo stop in campionato per gli uomini di Ancelotti, che fino a quel momento avevano raccolto 6 successi in 6 partite. Un 1-1 che è costato la vetta solitaria della classifica ai Blancos, ora condivisa con il Barcellona, a 19 punti.

E proprio i blaugrana, dopo il pareggio all’esordio, hanno poi vinto 6 partite consecutive, dovranno difendere il primato contro il Celta Vigo, autore di un inizio di stagione altalenante, con 3 sconfitte, 1 pareggio e 3 vittorie, l’ultima delle quali nella difficile sfida contro il Betis della scorsa settimana (1-0). Se il Real ha dimostrato di potersi rialzare subito, vincendo 2-1 contro lo Shakhtar in Champions League, bisognerà vedere come reagirà la squadra di Xavi dopo la sconfitta esterna contro l’Inter (1-0).

Tutte le partite e le quote del campionato di calcio spagnolo

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.