Pronostici Liga 9a giornata, riflettori puntati sul Clasico Real Madrid-Barcellona che siamo andati a studiare nel dettaglio con ultime dai campi, precedenti, statistiche e quote, ma la nostra FREE PICK è su un altra partita, Athletic Bilbao-Atletico Madrid.

Pronostici Liga 9a giornata: El Clasico Real Madrid-Barcellona

Domenica sarà il grande giorno del primo Clasico stagionale valido per la 9a giornata della Liga Spagnola. Real Madrid-Barcellona è la sfida che oppone tradizionalmente le due formazioni più blasonate e titolate di Spagna. Dopo alcune stagioni difficili, i blaugrana si sono rilanciati (almeno in campionato) e attualmente si trovano in vetta alla classifica proprio insieme ai Blancos a quota 22 punti. Entrambe le formazioni sono ancora imbattute con 7 vittorie e un pareggio all’attivo ma, dopo l’ultimo turno di Champions League, l’umore è diametralmente opposto.

Il Real Madrid, con il pareggio per 1-1 in casa dello Shakhtar Donetsk ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale, anche se non è ancora certo del primo posto. Il Barcellona, invece, con il 3-3 casalingo contro l’Inter, ha praticamente un piede in Europa League, poiché ai nerazzurri basterà battere il Viktoria Plzen per raggiungere, insieme al Bayern Monaco, la fase a eliminazione diretta della coppa. Per il secondo anno di fila, dunque, per i catalani si prospetta un altro fallimento a livello europeo.

L’ultimo precedente al Bernabeu tra Real Madrid e Barcellona, dello scorso 20 marzo, si è concluso con il punteggio roboante di 4-0 in favore dei blaugrana, anche se però a fine stagione il titolo è andato ai Blancos. Considerando tutte le competizioni, quello che andrà in scena domenica sarà il Clasico numero 281. Attualmente il bilancio è di 103 vittorie per i castigliani, 115 successi dei catalani e 62 pareggi. In totale, il Real Madrid ha messo a segno 455 gol, mentre il Barcellona ne ha segnati 30 in più. Tra i due allenatori, l’esperto Carlo Ancelotti e il “giovane” Xavi Hernandez, sarà invece la sfida numero 3: i precedenti sono perfettamente in equilibrio con una vittoria a testa, risalenti entrambi alla passata stagione.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

Rispetto alla formazione che ha pareggiato in casa dello Shakhtar, nelle file delle merengues non ci sarà Rudiger, uscito con 20 punti di sutura dal campo dopo la rete dell’1-1 in Champions League. Dovrebbero tornare tra i titolari il portiere Courtois, Alaba, Militao e a centrocampo Modric, con Tchouameni che si accomoderà inizialmente in panchina. Davanti, con il terminale Benzema, ci saranno ai lati Rodrygo e Vinicius.

Il Barcellona si opporrà ai Blancos con un modulo speculare con Lewandowski punta centrale, mentre Dembelé e Raphinha dovrebbero essere confermati ai suoi lati. Ballottaggio tra Busquets e de Jong per la cabina di regia, mentre in difesa potrebbe recuperare Koundé che si è allenato in gruppo.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembelé. All. Xavi

Pronostici Liga 9a giornata: le altre partite in programma e FREE PICK Athletic Bilbao-Atletico Madrid

L’Atletico Madrid, quarto a 16 punti, è atteso dall’Athletic Bilbao, terzo a 17 punti. La squadra di Simeone, che ha vinto 3 delle ultime 4 partite disputate nella Liga (unica sconfitta nel derby con il Real Madrid, terminato 1-2 in favore dei Blancos, lo scorso 18 settembre), non si presenta a questa sfida nelle migliori condizioni, avendo raccolto un deludente pareggio a reti bianche nella quarta giornata di Champions League, contro il Club Brugge, che ha complicato il discorso qualificazione per gli uomini di Simeone che ora occupano il terzo posto nel girone. Discorso diverso per i padroni di casa, che hanno conquistato 10 punti negli ultimi 4 incontri, pur avendo pareggiato lo scorso weekend in casa del Siviglia (1-1). Come FREE PICK consigliamo UNDER 2,5 @1.75, come successo in 2 degli ultimi 3 scontri diretti tra queste due formazioni.

Il Betis, al quinto posto con 16 punti ma capace di raccogliere un solo punto negli ultimi 2 incontri (nel pareggio a reti bianche della scorsa settimana con il Valladolid) sfida in casa l’Almeria, reduce dal successo per 3-1 con il Vallecano, arrivato dopo una serie di 4 sconfitte consecutive.

Tutte le partite e le quote del campionato di calcio spagnolo

