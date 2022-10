Si chiude il decimo turno della Liga, infrasettimanale, con la sfida al Camp Nou tra i blaugrana ed il Villareal. La squadra di Xavi è alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta nel Clasico per 3-1 del turno precedente.

Barcellona – Villareal: probabili formazioni e quote

Il Barcellona di Xavi sta vivendo il primo vero momento delicato della stagione. La doppia sfida in Champions League con l’Inter, che ha sancito la quasi certa eliminazione e la sconfitta di domenica al Bernabeu nel Clasico della Liga con il Real Madrid, fanno diventare la sfida contro il Villareal un banco di prova importante.

Nonostante questo le quote rimangono in favore di Lewandowski e compagni, favoriti per la vittoria ad 1,48. Per chi crede che la crisi possa continuare, interessante la quota per la doppia chance X2 ed anche Segna Ospite quotata a 1,45.

Curiosità nei precedenti. Con la vittoria lo scorso maggio al Camp Nou per 2 a 0, il Villareal ha interrotto una striscia di risultati utili per il Barcellona che durava dal 2008.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Koundé, Alonso; Pedri, Busquets, Gavi; Fati, Lewandowski, Torres. Allenatore: Xavi Hernandez.

Villareal (4-3-3): Rulli; Pedraza, Torres, Albiol, Femenia; Parejo, Capoue, Lo Celso; Morales, Danjuma, Baena. Allenatore: Unai Emery.

Almeria – Girona e Osasuna – Espanyol, le altre partite di oggi

Posta in palio diversa nella sfida fra Almeria e Girona che occupano attualmente terzultima e quartultima posizione in classifica. Entrambe non attraversano un gran momento di forma. Reputiamo interessante, per una multipla, la quota 1,33 dell’Over 1,5. Entrambe hanno difese che subiscono e nonostante sia uno scontro salvezza, visto che siamo nemmeno ad un terzo di campionato, proveranno a cercare la vittoria.

Osasuna – Espanyol invece è una sfida fra squadre con umori differenti. I padroni di casa, dopo un ottimo avvio, hanno collezionato un punto nelle ultime quattro partite. Espanyol, al contrario, ha conquistato 5 dei suoi 9 punti totali nelle ultime tre.

