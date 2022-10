Pronostici Liga 11a giornata, Barcellona-Athletic Bilbao è la sfida più interessante del turno del campionato di calcio spagnolo e proprio sulla sfida del Camp Nou si concentra la FREE PICK de La Liga di questa giornata.

Pronostici Liga 11a giornata: Big Match Barcellona-Athletic Bilbao

Sfida affascinante tra Barcellona-Athletic Bilbao, al secondo e al sesto posto, con 25 e 18 punti. I blaugrana, con il netto 3-0 inflitto al Villarreal al Camp Nou, hanno dimostrato di aver da subito superato la sconfitta patita contro il Real Madrid lo scorso 16 ottobre. Non solo, la squadra di Xavi, nonostante il -3 dalla vetta, continua ad essere la miglior difesa della Liga, con sole 4 reti subite (2 in meno del Betis, al secondo posto di questa speciale classifica).

L’Athletic Bilbao, però, non si presenta a questa sfida nelle migliori condizioni, avendo raccolto solamente 2 punti nelle ultime 3 partite disputate in campionato (pareggio con Siviglia e Getafe, sconfitta contro l’Atletico Madrid). Lo scorso anno netto 4-0 del Barca qui al Camp Nou contro i baschi e anche per questa sfida consigliamo la VITTORIA BARCELLONA @1.58.

Pronostici Liga 11a giornata: gli altri top team

Il Real Madrid, capolista con 28 punti e fin qui unica squadra ancora imbattuta in queste prime 10 giornate di Liga, ospita il Siviglia, che dopo un inizio di stagione sportivamente drammatico sta lentamente risollevandosi, grazie anche ai 5 punti conquistati nelle ultime 3 partite (pareggio contro Athletic Bilbao e Valencia, vittoria con il Maiorca). I blancos possono contare sul miglior attacco del campionato, con 25 reti segnate, una in più del Barcellona.

Scontro diretto tra Betis-Atletico Madrid, tutte e due a 20 punti ed entrambe reduci da un pareggio nel turno infrasettimanale, rispettivamente contro Cadice in trasferta (0-0) e Vallecano in casa (1-1).

Tutte le partite e le quote del campionato di calcio spagnolo

