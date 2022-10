Pronostici Liga 12a giornata. Come sempre in Spagna lungo turno del campionato di calcio de La Liga che inizia venerdì con l’anticipo Maiorca-Espanyol e che continuerà fino al posticipo di lunedì sera, Elche-Getafe.

Pronostici Liga 12a giornata: anticipo Maiorca-Espanyol e le partite di sabato

La 12a giornata della Liga si apre con l’anticipo del venerdì Maiorca-Espanyol col Maiorca favorito dalle quote. Nei 3 scontri dello scorso anno (campionato + coppa del re) il fattore campo è sempre stato rispettato con la vittoria della squadra di casa.

Sabato l’Atletico Madrid attualmente 3° con 23 punti, fa visita al Cadice dopo l’eliminazione dalla Champions League maturata mercoledì sera in modo rocambolesco con il rigore fallito nell’ultima azione della partita da Ferreira Carrasco. Come risponderanno i Colchoneros? Ancora sotto shock o in campionato sapranno continuare a correre bene dietro al duo di testa? I Book credono nella vittoria della squadra di Simeone data solo @1.60 per la vittoria in trasferta.

Nel serale, il Barcellona (28 punti) proverà ad agganciare il Real Madrid (31) in vetta alla classifica facendo visita al Valencia di Gennaro Gattuso attualmente 9° con 15 punti e reduce da una sola vittoria negli ultimi 5 turni. Secondo gli esperti gli uomini di Gattuso hanno poche speranze (@5.30 la vittoria del Valencia).

Pronostici Liga 12a giornata: le sfide di domenica e il posticipo del lunedì

La capolista Real Madrid domenica alle 16:15 ospita al Bernabeu il Girona, che nell’ultimo precedente del 2019 ha vinto in casa dei Blancos con il punteggio di 1-2.

Sfida d’alta quota tra Real Sociedad-Betis Siviglia, che si giocano tre punti pesantissimi in chiave Champions League. La Real Sociedad ha l’infermeria piena ma sta continuando a vincere, il Betis arriva dal successo in Europa League.

Il turno sarà chiuso dal posticipo di lunedì sera all’Estadio Manuel Martínez Valero tra Elche-Getafe, sfida salvezza in massimo equilibrio anche secondo le quote. I padroni di casa sono ultimi e hanno portato a casa 3 punti da altrettanti pareggi nelle ultime 4 giornate. Anche col Getafe si è rialzato a suon di pareggi, 3 di fila. Una X serve a poco per entrambe, ma se ci credete si gioca @3.00 di quota.

Tutte le partite e le quote sul campionato di calcio spagnolo

