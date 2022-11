Pronostici Liga 13a giornata. Anche in Spagna il campionato di calcio inizia già venerdì sera con l’anticipo Girona-Athletic Bilbao. Le big sono tutte nettamente favorite, ci concentriamo quindi su Betis-Siviglia per la FREE PICK di questo turno de LaLiga.

Pronostici Liga 13a giornata: gli impegni delle big

Il Barcellona, secondo in classifica con 31 punti, vuole proseguire la sua rincorsa alla vetta della classifica, occupata dal Real Madrid a +1. Per farlo, però, i blaugrana dovranno superare in casa l’Almeria che nelle ultime 5 partite ha raccolto 3 vittorie e 2 sconfitte. Xavi può contare sul miglior attacco della Liga (insieme a quello del Real Madrid, con 29 reti), e sulla migliore difesa (con 4 reti subite, 4 in meno del Betis, al secondo posto di questa speciale classifica).

L’Atletico Madrid, al terzo posto con 23 punti, ma reduce dalla doppia sconfitta contro il Cadice in campionato e il Porto in Champions League (con conseguente eliminazione da tutte le coppe europee), cerca il riscatto in casa contro l’Espanyol che è senza successi nella Liga da 3 partite (2 pareggi e 1 sconfitta).

Chiude la 13a giornata de LaLiga la capolista Real Madrid, unica squadra ancora a zero sconfitte (10 vittorie e 2 pareggi), che in casa del Vallecano, nono con 18 punti, deve riscattare il pareggio rimediato lo scorso weekend, nell’1-1 casalingo contro il Girona.

Pronostici Liga 13a giornata: FREE PICK Betis-Siviglia

Il Betis, quarto e a pari punti con i Colchoneros, ospita il Siviglia, che sta vivendo una prima parte di stagione drammatica, con i soli 10 punti conquistati in 12 giornate di Liga, che l’hanno fatto sprofondare al terzultimo posto in classifica.

Il derby è sempre sentito e le due squadre sono state impegnate anche in Europa in settimana quindi potrebbero arrivare un pò spremute, ma ci aspettiamo comunque almeno una rete per parte, come è stato in 2 dei 3 precedenti dello scorso anno. Andiamo con GOL SI @1.90 nonostante la solida difesa del Betis che ha subito solo 8 reti.

Tutte le partite e le quote sul calcio spagnolo

