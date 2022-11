Quote Liga 16 novembre 2022. Aggiornamento di tutte le quote antepost e punto della situazione alla pausa del campionato di calcio spagnolo dove è tornato a comandare il Barcellona che stacca il Real Madrid nel Clasico confronto tra le big del calcio iberico.

Quote Liga 16 novembre 2022: Barcellona primo e favorito

È Il Barcellona a detenere la vetta della Liga Spagnola con 37 punti. Nell’ultimo turno, il 14°, i catalani hanno ottenuto il 5° successo consecutivo battendo in trasferta l’Osasuna (1-2) e mantenendo 2 lunghezze di vantaggio sul Real Madrid, che invece ha battuto il Cadice, sempre per 2-1, rialzandosi dopo aver raccolto un solo punto nei due turni precedenti, perdendo sostanzialmente la vetta.

La terza forza del massimo campionato spagnolo è al momento la Real Sociedad, che si sta confermando tra le grandi seppur a -11 dalla prima in graduatoria. Vittoria per 1-2 in casa del Siviglia nell’ultima giornata, dopo che nei tre turni precedenti la formazione di Alguacil aveva messo insieme due sconfitte e un pari.

Tra il 4° e il 6° posto, si trovano attualmente tre formazioni appaiate a quota 24, ovvero Athletic Bilbao, Atletico Madrid e Betis Siviglia, ma a ridosso della zona Europa ci sono anche Osasuna (23), Vallecano (22) e Villarreal (21). Al 10° posto il Valencia di Gennaro Gattuso, mentre tra le “nobili” se la passa molto male il Siviglia che, nonostante il cambio di allenatore, da Lopetegui a Sampaoli, continua a rimediare brutte figure e si trova ora al terzultimo posto con soli 11 punti.

Quote Liga 16 novembre 2022: tutte le lavagne antepost del campionato spagnolo e le statistiche

