Pronostici Liga 15a giornata. Anche in Spagna si torna in campo col campionato di calcio de La Liga. Analizziamo tutte le partite in programma con quote, statistiche, precedenti e consigli per le scommesse, anche e la nostra FREE PICK si concentra sull’ultima partita di sabato: Villarreal-Valencia.

Pronostici Liga 15a giornata: le prime partite del giovedì

Il programma della Liga Spagnola si apre con il match tra Girona-Rayo Vallecano, formazione castigliana che si trova a sole due lunghezze dalla zona Europa. Entrambe stavano vivendo un buon periodo di forma prima della sosta.

Sfida d’alta quota tra Betis Siviglia-Athletic Bilbao, entrambe appaiate a quota 24 punti e in top-6. In palio c’è dunque un posto nella prossima Champions League con la gara che si preannuncia molto equilibrata: lo scorso anno, una vittoria per parte in campionato, mentre negli ultimi 10 precedenti (considerate anche le coppe nazionali), il Betis ha vinto solo 2 volte, contro le 5 del Bilbao (3 pareggi).

Chiude il programma del giovedì la sfida tra l’Atletico Madrid di Diego Simeone, e il fanalino di coda Elche. I Colchoneros sono arrivati alla sosta dopo un trittico di gare senza vittorie (un pari e 2 sconfitte), mentre gli ospiti nello stesso periodo hanno rimediato 3 KO di fila. Negli ultimi 10 scontri ufficiali tra queste due società, non ci sono vittorie dell’Elche tra campionato e coppe nazionali: 9 i successi dell’Atletico e un pari.

Pronostici Liga 15a giornata: I match di venerdì

Getafe-Maiorca. Tra le due formazioni stanno sicuramente meglio gli ospiti che hanno ottenuto 3 successi e un pareggio nelle 4 gare più recenti. Nessuna vittoria del Maiorca negli ultimi 6 precedenti tra queste due squadre, con 3 successi per il Getafe e altrettanti pareggi.

Sfida salvezza tra Cadice-Almeria. I padroni di casa sono penultimi con 11 punti, mentre gli ospiti occupano il 14° posto con 16 punti, grazie anche alle due vittorie ottenute negli ultimi 3 turni prima della pausa forzata.

Celta Vigo-Siviglia. Contrariamente ai pronostici estivi, si tratta di un match salvezza, poiché attualmente tra i due team c’è solo un punto di differenza (12-11) e inoltre entrambi vengono da un periodo molto negativo. Il Celta Vigo non vince da 7 turni di campionato, da 5 la formazione del tecnico Sampaoli, che non è riuscito a risollevare le sorti del club dopo l’esonero di Lopetegui. I precedenti più recenti sorridono comunque al Siviglia: 3 successi, un pari e nessuna vittoria del Celta Vigo.

A chiudere il menu del venerdì è la seconda forza del campionato spagnolo, ovvero il Real Madrid che fa visita al Valladolid. Prima della sosta i castigliani hanno perso 5 punti nei confronti del Barcellona, scendendo al 2° posto a -2 dai catalani. Insomma, Benzema (reduce dalla delusione del Mondiale saltato per infortunio) e compagnia devono vincere per mettere pepe ai blaugrana. La tradizione del Real contro il Valladolid del resto è molto positiva con 11 vittorie (2 pareggi) negli ultimi 13 confronti di Liga.

Le partite di Sabato e FREE PICK La Liga

Sabato risponde la capolista che alle 14:00 sarà impegnata nel derby Barcellona-Espanyol. Gli uomini di Xavi stanno tornando ad accarezzare il sogno di conquistare il titolo della Liga. Con 12 vittorie, un pari e una sola sconfitta il rendimento del Barça prima della sosta è stato quasi impeccabile, con 5 vittorie consecutive prima dei Mondiali. L’ultima stracittadina vinta dall’Espanyol risale alla Coppa del re nel gennaio del 2018: da lì in poi 5 successi per il Barcellona e 3 pareggi.

Alle 16:15 la Real Sociedad, terza forza del campionato con 26 punti, ospita l’Osasuna che è settimo ma insegue a sole 3 lunghezze. L’ultimo successo degli ospiti in gare ufficiali risale addirittura al 2012: da quella data, tra campionato e coppa del re, 8 vittorie della Real Sociedad e 5 pareggi.

A chiudere il programma Villarreal-Valencia. Le due formazioni si trovano rispettivamente al 9° e 10° posto della Liga con 21 e 19 punti. Gli uomini di Gattuso hanno ottenuto 4 punti negli ultimi 2 match prima di Qatar 2022, mentre il Sottomarino Giallo è tornato alla vittoria con l’Espanyol dopo 2 sconfitte di fila. Nelle ultime 3 stagioni non ci sono stati pareggi in questo scontro: le due squadre si sono spartite equamente la posta con 3 successi per parte.

Doppio Gol NO nel confronto dello scorso anno. Il Villarreal ha una solida difesa e arriva da 3 Gol No consecutivi (Gol No in 4 delle ultime 5 partite). Anche il Valencia non ha una cattiva difesa, arriva da un 3-0 prima della sosta e ha segnato 2 Gol No nelle ultime 3 di campionato. Ci prendiamo qualche rischio ma puntiamo GOL NO @2.05 per un raddoppio abbondante.

