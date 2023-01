Pronostici Liga 16a giornata. Nel fine settimana torna in campo il campionato di calcio spagnolo con un interessante big match: Atletico Madrid-Barcellona. Al momento però per questa giornata non abbiamo trovato quote di valore per free pick su La Liga.

Pronostici Liga 16a giornata: big match del turno

Dopo i due anticipi del venerdì, uno dei quali vedrà impegnato il Valencia di Gattuso che ospita il Cadice, la 16a giornata della Liga entra nel vivo con Villarreal-Real Madrid in programma sabato pomeriggio. Ancelotti e i suoi, dopo aver agganciato il Barcellona nel turno precedente, sognano l’allungo, ma il Sottomarino Giallo viene da 2 successi di fila con cui è salito al 7° posto. Tre pareggi negli ultimi 4 precedenti tra queste due squadre, gli ultimi dei quali entrambi conclusi con il punteggio di 0-0.

La Real Sociedad, terza forza del campionato a -9 dalla vetta, cerca il terzo successo di fila in casa dell’Almeria, mentre il Siviglia, dopo aver pareggiato col Celta Vigo in trasferta per 1-1, cerca contro il Getafe un successo che manca dal 15 ottobre e che potrebbe consentire di lasciare la zona calda della graduatoria.

Il vero big match è però la sfida delle 21:0 tra Atletico Madrid-Barcellona. I Colchoneros, attualmente quarti con 27 punti, hanno ripreso con una vittoria casalinga contro l’Elche, ma ora hanno l’opportunità di consolidare il posto Champions e al contempo provare a rientrare nella lotta per il titolo. Nell’ultimo precedente, vittoria dei blaugrana a febbraio 2022, dopo che nei 5 precedenti scontri i catalani non avevano mai colto un successo (3 vittorie dell’Atletico e 2 pareggi).

Quote antepost La Liga, campionato di calcio spagnolo

