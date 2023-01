Pronostici Liga 17a giornata, un turno del campionato di calcio spagnolo che non vedrà in campo le big, Real Madrid-Barcellona che si sfideranno a Ryad per l’ennesimo Clasico che questa volta mette in palio la Supercoppa nazionale. Come FREE PICK andiamo però sul posticipo del lunedì sera de La Liga, Cadice-Elche.

Turno ridotto dalla Supercoppa spagnola

Turno in forma ridotta per la Liga Spagnola a causa della Supercoppa in corso di svolgimento a Riad e che vedrà affrontarsi in finale domenica Real Madrid-Barcellona.

I Blancos di Ancelotti hanno vinto ai rigori contro il Valencia di Gattuso e ora si propone un altro Classico col Barca che ha avuto la meglio a sua volta faticando sino ai rigori contro il Betis.

Si gioca su campo neutro e le quote sono in equilibrio anche se il Barcellona @2.40 apre leggermente favorito sul Real @2.70 (@3.60 l’ipotesi di pareggio al termine del 90 minuti). Leggermente favorita l’ipotesi Over 2,5 @1.65 rispetto a Under @2.15.

Pronostici Liga 17a giornata: le prime partite del campionato spagnolo

Venerdì sera il menu si apre con l’anticipo tra Celta Vigo-Villarreal, sesta forza del campionato con 27 punti e reduce da 3 vittorie consecutive negli ultimi turni.

Sabato alle 16:15 il Siviglia cerca conferme dopo il successo sul Getafe che ha consentito agli andalusi di lasciare il terzultimo posto in classifica. Il Siviglia sarà ospite sul campo del Girona.

Alle 21:00 match d’alta quota tra Real Sociedad-Athletic Bilbao. La formazione di casa viene da 3 vittorie di fila con cui ha consolidato il terzo posto con 32 punti, mentre gli ospiti sono settimi con 26 punti e imbattuti nell’ultimo trittico di gare.

Pronostici Liga 17a giornata: Almeria-Atletico Madrid big match domenicale

Domenica, invece, la sfida più interessante è quella tra Almeria-Atletico Madrid: dopo aver perso col Barcellona, i Colchoneros attualmente quinti con 27 punti, hanno la possibilità di agganciare momentaneamente il quarto posto che vale l’accesso alla Champions League.

Il turno sarà però ufficialmente chiuso lunedì sera dal posticipo Cadice-Elche, scontro salvezza forse solo per il Cadice terzultimo a 15 punti, pari ad un Siviglia che rischia grosso, mentre l’Elche sembra già condannato dai 4 punti raccolti in 16 turni, unica formazione del campionato di calcio spagnolo che attende ancora il primo successo stagionale mentre il Cadice arriva da 2 risultati utili consecutivi e ha perso solo 1 delle ultime 5 di campionato. Questo fattore di forma, unito al fattore campo, spinge i padroni di casa ad essere favoriti e noi consigliamo CADICE @1.96 come FREE PICK di giornata in Spagna, forti anche del fatto che nella trasferta dell’Elche lo scorso anno qui all’Estadio Nuevo Mirandilla, ne ha presi 3 (0-3).

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.