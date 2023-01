Pronostici Liga: 18a giornata. Dal 20 al 23 gennaio 2023 si gioca un nuovo turno del campionato di calcio spagnolo. Tante sfide interessanti ma come FREE PICK de LaLiga abbiamo scelto Siviglia-Cadice.

Pronostici Liga: 18a giornata: le sfide da non perdere

È Maiorca-Celta Vigo l’anticipo di questa sera che apre il weekend della Liga Spagnola. 3 delle ultime 4 sfide tra queste due formazioni si sono chiuse con molte reti per Over 2.5.

Sabato alle 14:00 fari su Rayo Vallecano-Real Sociedad, con gli ospiti (35 punti) a caccia del 5° successo di fila che potrebbe proiettarli verso la lotta per il titolo.

L’Atletico Madrid, quarto in classifica con 28 punti, ospita il Valladolid che viene da 4 ko consecutivi, mentre il Betis deve fare i conti in trasferta con l’Espanyol. Il Villarreal cerca il 5° risultato utile consecutivo contro il Girona, una delle formazioni più in forma della Liga.

Domenica alle 18:30 tocca alla capolista Barcellona, fresco di vittoria della Supercoppa, che ospita un Getafe abbastanza dimesso nelle ultime uscite. Trasferta tosta per il Real Madrid che se la dovrà vedere con l’Athletic Bilbao, dopo aver già perso contro il Villarreal. Chiude il posticipo del lunedì tra il Valencia di Gattuso, 12° con 19 punti, e l’Almeria.

Pronostici Liga: 18a giornata: FREE PICK Siviglia-Cadice

Scontro salvezza tra Siviglia-Cadice, gara in cui il pareggio non conta per nessuna delle due. Il Siviglia, in tutte le competizioni (campionato, coppa e amichevoli) non ha mai perso in 11 sfide contro il Cadice, vincendo in 8 occasioni. Andiamo con VITTORIA SIVIGLIA @1.70.

