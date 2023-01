Pronostici Liga 19a giornata. Arriviamo da una settimana di Coppa del Re molto interessante, ma venerdì il campionato di calcio spagnolo è nuovamente in campo col 19° turno de LaLiga che continuerà fino a lunedì. Per questo turno proponiamo una doppia @2.26 di quota come FREE PICK, sfruttando le partite di Siviglia-Elche e Getafe-Betis.

Pronostici Liga 19a giornata: le sfide da non perdere

Anticipo del venerdì con Almeira-Espanyol, due squadre a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda. Entrambe arrivano da 2 risultati utili consecutivi, ma l’Almeira ha pareggiato mentre l’Espanyol ha vinto.

Sabato si continua con 4 partite, tra cui Girona-Barcellona con la capolista Barca che sfida il Girona a metà classifica e reduce da una sconfitta di misura contro il Villarreal.

Passiamo alle 4 partite di domenica e ovviamente tutta l’attenzione è sul big match Real Madrid-Real Sociedad, 2° contro 3°, divise da soli 3 punti in favore dei Blancos che, dopo la sconfitta sul campo del sottomarino giallo, si sono ripresi nel 2-0 a Bilbao, pur perdendo terreno visto che la Sociedad ha perso in Coppa del Re in settimana contro il Barca, ma in campionato ha vinto 5 partite di fila. Gli ospiti però non battono le Merengues in campionato dal 2019.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

A chiudere la giornata ci sarà il posticipo del lunedì tra Villarreal-Rayo Vallecano. E’ un momento positivo per il Sottomarino giallo che in campionato non perde da 5 turni, e come abbiamo detto ha battuto anche il Real salendo al 5° posto. Più in affanno il Vallecano sceso in 9° posizione con 2 sconfitte nelle ultime 3. Il Villarreal ha sempre battuto il Rayo negli ultimi 4 confronti diretti tra LaLiga e Coppa del re.

Pronostici Liga 19a giornata: programma e quote

FREE PICK: doppia con Siviglia-Elche e Getafe-Betis

Siviglia-Elche col Siviglia che cerca di riprendersi dalla prima parte di stagione tremenda, ed è chiamata a fare i tre punti senza se e senza ma, contro il fanalino di coda Elche che non ha mai vinto in campionato e ha raccolto solo 6 punti da altrettanti pareggi. Prendiamo la VITTORIA SIVIGLIA in doppia.

Getafe-Betis. Il Betis è al 6° posto grazie al suo pragmatismo per una squadra che ha segnato solo 19 reti, ma ne ha concesse appena 14. Se il Getafe si trova invischiato nella lotta salvezza lo deve al suo reparto offensivo tra i peggiori della Liga con 16 gol a referto. Nelle trasferte del Betis vediamo solo 1.8 gol totali di media. Completiamo la doppia con questo UNDER 2.5.

DOPPIA LIGA @2.26

Siviglia-Elche: 1

Getafe-Betis: UNDER 2.5

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.