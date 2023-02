Pronostici Liga 20a giornata. Da venerdì a lunedì lungo turno del campionato di calcio spagnolo. Come free pick ci concentriamo su Maiorca-Real Madrid.

Pronostici Liga 20a giornata: I big match da non perdere

Sarà Athletic Bilbao-Cadice ad aprire venerdì sera alle 21:00 la 20° giornata della Liga Spagnola. Baschi nettamente favoriti @1.37 di quota per la vittoria, anche se il Bilbao arriva da 3 sconfitte e il Cadice arriva da una vittoria ed è motivato nella corsa salvezza. Il Cadice ha perso 3 delle ultime 4 sfide contro l’Athletic.

Sabato ghiotta occasione per il Villarreal in casa del fanalino di coda Elche, ormai condannato alla retrocessione e mai vittorioso in questo campionato. Il sottomarino giallo ha vinto con un netto 4-0 all’andata. L’Atletico Madrid, 4° con 34 punti, ospita il Getafe con l’obiettivo di consolidare un posto in Champions League.

Real Sociedad, terza forza della Liga con 39 punti, ospita il Valladolid che lotta per salvarsi e si è rilanciato con la vittoria sul Valencia, costata la panchina a Gattuso.

Il posticipo serale vedrà infine protagonista il Barcellona capolista, che dovrà vedersela con un Siviglia che sta tentando di tirarsi fuori dalle sabbie mobili e che viene da tre vittorie negli ultimi quattro turni.

Pronostici Liga 20a giornata: FREE PICK Maiorca-Real Madrid

Il Real Madrid, 2° in classifica, dovrà far visita domenica ad un Maiorca che al momento occupa posizioni di classifica abbastanza tranquille. I Blancos hanno sempre vinto negli ultimi 4 precedenti contro il Maiorca, compreso il 4-1 dell’andata.

Alta motivazione per il Real Madrid che si trova a -5 dal Barcellona capolista e non può perdere altro terreno contro una squadra inferiore, che non ha necessità di fare 3 punti in partite del genere. Il Real ha vinto 8 trasferte su 10. Prendiamo VITTORIA REAL MADRID @1.75.

