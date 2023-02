Pronostici Liga 21a giornata. Vediamo i big match del turno di campionato spagnolo (il Real è impegnato nella Coppa del Mondo e recupererà il 15 la sfida con l’Elche). Tra le sfide da non perdere Villarreal-Barcellona e anche Espanyol-Real Sociedad su cui si concentra la nostra free pick.

Pronostici Liga 21a giornata: i big match da non perdere

Con Cadice-Girona di venerdì sera si apre il 21° turno della Liga, che entrerà nel vivo sabato con altri tre anticipi. Per vedere le big in campo, però, bisognerà attendere domenica, quando l’Atletico Madrid (4° con 35 punti) farà visita al Celta Vigo che viene da due successi di fila.

La capolista Barcellona proverà ad allungare ancora sul Real Madrid facendo visita ad un Villarreal che va a caccia di punti Champions ma ha perso le ultime due gare.

I blaugrana potranno allungare visto che per via del Mondiale per Club, in cui i Blancos saranno impegnate in finale, Real Madrid-Elche si recupererà mercoledì 15 febbraio.

Pronostici Liga 21a giornata: programma completo

Cadice-Girona (10.02. 21:00)

Almeria-Betis (11.02. 16:15)

Siviglia-Maiorca (11.02. 18:30)

Valencia-Ath. Bilbao (11.02. 21:00)

Getafe-Vallecano (12.02. 14:00)

Celta Vigo-Atl. Madrid (12.02. 16:15)

Valladolid-Osasuna (12.02. 18:30)

Villarreal-Barcellona (12.02. 21:00)

Espanyol-Real Sociedad (13.02. 21:00)

Real Madrid-Elche (15.02. 21:00)

FREE PICK La Liga: Espanyol-Real Sociedad

Non vince da due turni anche la Real Sociedad, che fa visita ad un Espanyol in lotta per non retrocedere. I baschi devono darsi una svegliata se non vogliono perdere la top-3 e possono farlo contro un Espanyol che a sua volta non vince da 2 turni di campionato.

La Real Sociedad ha 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime trasferte e in stagione fuori casa i baschi hanno perso solo1 volte su 10 partite. Sono solo 2 le vittorie interne in 10 partite di campionato dell’Espanyol. All’andata la Real Sociedad ha vinto 2-1, 5° successo negli ultimi 6 precedenti contro l’Espanyol. Andiamo con REAL SOCIEDAD -0.25 (AH) @2.02 (mezzo rimborso in caso di pareggio).

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.