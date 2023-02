Pronostici Liga 22a giornata. Un lungo turno del campionato di calcio spagnolo ci attende da venerdì a lunedì. Abbiamo analizzato le sfide più interessanti, in particolare Atletico Madrid-Athletic Bilbao su cui si concentra la nostra FREE PICK.

Pronostici Liga 22a giornata: i big match da non perdere

Con Girona-Almeria si apre la 22a giornata della Liga Spagnola, che entra però nel vivo sabato con la Real Sociedad (terza a 42 punti) che ospita il Celta Vigo con l’obiettivo di consolidare la qualificazione Champions.

Il Real Madrid scenderà in campo in serata in casa dell’Osasuna con l’obiettivo di accorciare momentaneamente sul Barcellona, dopo aver vinto il recupero contro l’Elche per 4-0 mercoledì sera.

La capolista Barcellona giocherà domenica alle 21:00 in casa contro un Cadice impelagato nella lotta per non retrocedere e che ha vinto per 0-1 nell’ultimo precedente al Camp Nou.

Pronostici Liga 22a giornata: programma completo

Girona-Almeria (17.02. 21:00)

Real Sociedad-Celta Vigo (18.02. 14:00)

Betis-Valladolid (18.02. 16:15)

Maiorca-Villarreal (18.02. 18:30)

Osasuna-Real Madrid (18.02. 21:00)

Elche-Espanyol (19.02. 14:00)

Vallecano-Siviglia (19.02. 16:15)

Atl. Madrid-Ath. Bilbao (19.02. 18:30)

Barcellona-Cadice (19.02. 21:00)

Getafe-Valencia (20.02. 21:00)

FREE PICK: Atletico Madrid-Athletic Bilbao

Gara insidiosa per l’Atletico Madrid (4° con 38 punti), che ospita un Athletic Bilbao in un buon stato di forma (2 successi di seguito). Si sfidano due ottime difese, con i Colchoneros che arrivano da 3 Under consecutivi e sono O/U 7-14 in stagione.

All’andata a Bilbao vittoria di misura per la squadra di Simeone per 1-0, 3° Under negli ultimi 4 precedenti. Consigliamo UNDER 2.5 @1.62 come free pick di questo turno de LaLiga.

