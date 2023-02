Pronostici Liga 23a giornata. In Spagna è tempo di derby con Real Madrid-Atletico Madrid. La nostra free pick sul calcio spagnolo si concentra però su Athletic Bilbao-Girona questa settimana.

Pronostici Liga 23a giornata: big match del campionato spagnolo

Il Barcellona capolista con 59 punti, e che non perde da ben 18 partite consecutive (tra tutte le competizioni), sarà di scena domenica in casa dell’Almeria, formazione che si trova al quartultimo posto e che ha perso le ultime tre gare.

Insidia Valencia (penultimo a 20 punti) per la Real Sociedad (terza con 43 punti), mentre il Betis Siviglia va a caccia di punti pesanti per il 4° posto in casa dell’Elche.

Sabato alle 18:30 si gioca al Bernabeu il derby tra Real Madrid-Atletico Madrid. I Blancos, reduci dalla clamorosa rimonta di Liverpool, sono secondi a 59 punti, mentre i Colchoneros si trovano al 4° posto a quota 41. Sono già due i precedenti stagionali tra le due formazioni madridiste e in entrambi i casi ha vinto il Real: 2-1 all’andata in campionato e 3-1 ai supplementari in Coppa del Re. Due soli successi negli ultimi 13 derby ufficiali per l’Atletico: 6 i successi del Real, 5 i pareggi.

Pronostici Liga 23a giornata: Programma completo

Elche-Betis (24.02. 21:00)

Espanyol-Maiorca (25.02. 14:00)

Cadice-Vallecano (25.02. 16:15)

Real Madrid-Atl. Madrid (25.02. 18:30)

Valencia-Real Sociedad (25.02. 21:00)

Ath. Bilbao-Girona (26.02. 14:00)

Celta Vigo-Valladolid (26.02. 16:15)

Almeria-Barcellona (26.02. 18:30)

Siviglia-Osasuna (26.02. 21:00)

Villarreal-Getafe (27.02. 21:00)

FREE PICK: Athletic Bilbao-Girona

I baschi hanno perso la top-6 che porta in Europa dopo la sconfitta di misura a Madrid, contro l’Atletico, ma prima avevano vinto 2 partite di fila e in casa questa squadra ha il 4° miglior rendimento del campionato.

Il Girona in casa ha un rendimento anche migliore rispetto all’Athletic, il problema è in trasferta dove questa squadra ha vinto solo 1 volta su 10 partite (6 punti totali raccolti) ed è reduce da 2 ko fuori casa in cui non è mai riuscita a segnare. Dopo il tennistico 6-2 interno contro l’Algeria, oggi ci aspettiamo un calo in trasferta dal Girona che inoltre ha perso nei 2 viaggi all’Estadio San Mamés di Bilbao. Prendiamo VITTORIA ATHLETIC @1.68 come free pick di questa giornata.

