Pronostici Liga 24a giornata. Vediamo le sfide del turno lungo del campionato di calcio spagnolo in campo dal 3 al 6 marzo 2023. La sfida più interessante è Betis-Real Madrid su cui si concentra anche la nostra FREE PICK su LaLiga di questa settimana.

Pronostici Liga 24a giornata: Big match del campionato spagnolo

È Real Sociedad-Cadice ad aprire il weekend della Liga, con i padroni di casa, attualmente terzi a 43 punti, desiderosi di consolidare la propria posizione Champions. Insegue a un punto l’Atletico Madrid, che ospiterà al Wanda Metropolitano il Siviglia, attualmente con soli 2 punti di vantaggio sulla zona salvezza.

In chiave titolo, turno favorevole al Barcellona, che arriva dalla vittoria nell’andata delle semifinali di Coppa del Re in casa del Real, e che domenica ospita il Valencia attualmente terzultimo in graduatoria e già battuto all’andata in trasferta (0-1).

Pronostici Liga 24a giornata: Programma completo e Quote

Real Sociedad-Cadice (03.03. 21:00)

Getafe-Girona (04.03. 14:00)

Almeria-Villarreal (04.03. 16:15)

Maiorca-Elche (04.03. 18:30)

Atletico Madrid-Siviglia (04.03. 21:00)

Valladolid-Espanyol (05.03. 14:00)

Barcellona-Valencia (05.03. 16:15)

Vallecano-Ath. Bilbao (05.03. 18:30)

Betis-Real Madrid (05.03. 21:00)

Osasuna-Celta Vigo (06.03. 21:00)

FREE PICK: Betis-Real Madrid

Nel posticipo serale trasferta insidiosa per il Real Madrid, che fa visita al Betis Siviglia, attualmente 5° a quota 40 punti e in striscia positiva da 3 turni. All’andata al Bernadebu vittoria per 2-1 del Real che però lo scorso anno non era andato oltre lo 0-0 all’Estadio Benito Villamarín.

Il Real ha la 2° miglior difesa del campionato, ma anche l’attacco più prolifico. Il Betis arriva da 3 vittorie in cui ha segnato 8 reti, ma ha sempre concesso almeno un gol agli avversari. 5 G/G consecutivi nelle partite del Betis (12 gol segnati, 11 subiti). Andiamo con entrambe a segno per la FREE PICK di questo turno de LaLiga per un GOL SI @1.80.

