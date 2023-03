Pronostici Liga 25a giornata. Da venerdì a lunedì prossimo si gioca un nuovo turno del campionato di calcio spagnolo. La sfida più attesa è Athletic Bilbao-Barcellona ma la nostra FREE PICK si concentra sull’anticipo del venerdì Cadice-Getafe.

Pronostici Liga 25a giornata: I big match

Sabato pomeriggio scenderà in campo il Real Madrid, in casa contro l’Espanyol, per provare a mettere pressione al Barcellona capolista che dista ben 9 punti.

I blaugrana saranno impegnati nel posticipo serale di domenica in casa dell’Athletic Bilbao, che attualmente è nono, non vince da 3 turni (2 sconfitte e un pari), ma rappresenta sempre un avversario da prendere con le pinze.

L’Atletico Madrid, attuale terza forza del campionato, giocherà in posticipo lunedì in casa del Girona, mentre la Real Sociedad, quarta a -1 dai Colchoneros, sarà di scena domenica sull’insidioso campo del Maiorca.

Pronostici Liga 25a giornata: Programma completo e Quote

PROGRAMMA 25a GIORNATA LALIGA

Cadice-Getafe (10.03. 21:00)

Real Madrid-Espanyol (11.03. 14:00)

Elche-Valladolid (11.03. 16:15)

Celta Vigo-Vallecano (11.03. 18:30)

Valencia-Osasuna (11.03. 21:00)

Maiorca-Real Sociedad (12.03. 14:00)

Siviglia-Almeria (12.03. 16:15)

Villarreal-Betis (12.03. 18:30)

Ath. Bilbao-Barcellona (12.03. 21:00)

Girona-Atl. Madrid (13.03. 21:00)

Analizziamo nel dettaglio le migliori quote della sfida più attesa di questo weekend, Athletic Bilbao-Barcellona.

FREE PICK: Cadice-Getafe

È Cadice-Getafe l’anticipo di venerdì sera che apre la 25° giornata di Liga. Sfida delicata in chiave salvezza e per allontanarsi dalla zona calda. All’andata 0-0 e al momento il Cadice è un punto avanti al Getafe, anche grazie ai 7 punti guadagnati nelle ultime 4 giornate mentre il Getafe, arriva sì da una vittoria, ma in trasferta ha fatto solo 1 punticino nelle ultime 5 partite lontano da casa.

Il Cadice invece arriva da 3 vittorie al Estadio Nuevo Mirandilla, andiamo col poker preferendo i padroni di casa. La quota del Getafe era già alta intorno @3 ed è ulteriormente salita nelle ultime ore, sintomo che anche il mercato la pensa come noi appoggiando il Cadice, ma coprendoci un pò col rimborso in caso di pareggio, quindi la FREE PICK è su CADICE +0 (AH) @1.73.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.