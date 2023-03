Pronostici Liga 26a giornata. In Spagna il campionato inizia con l’anticipo di venerdì, ma l’attesa è tutta per l’ultima partita in programma, il 5° Clasico stagionale tra Barcellona-Real Madrid che può valere LaLiga.

Pronostici Liga 26a giornata: le sfide da non perdere

Valladolid-Athletic Bilbao apre il fine settimana della Liga Spagnola, con i baschi che sono crollati al 9° posto a -9 dalla zona Europa, dopo aver portato a casa un solo punto nelle ultime 4 di campionato mentre il Valladolid ne ha incassati 4 nelle ultime 2 giornate.

Sabato l’Atletico Madrid, terza forza del campionato con 48 punti, gioca in casa contro il Valencia, risalito al quartultimo posto con le 2 vittorie ottenute nei 3 turni più recenti.

Occasione per la Real Sociedad che può consolidare il 4° posto cercando una vittoria che manca da 4 partite ospitando il fanalino di coda Elche. Turno alla portata per il Betis Siviglia, quinto in classifica con 42 punti, impegnato in casa contro il Maiorca.

Pronostici Liga 26a giornata: Programma completo e Quote

PROGRAMMA 26a GIORNATA LALIGA

Valladolid-Ath. Bilbao (17.03. 21:00)

Almeria-Cadice (18.03. 14:00)

Vallecano-Girona (18.03. 16:15)

Espanyol-Celta Vigo (18.03. 18:30)

Atl. Madrid-Valencia (18.03. 21:00)

Betis-Maiorca (19.03. 14:00)

Osasuna-Villarreal (19.03. 16:15)

Real Sociedad-Elche (19.03. 16:15)

Getafe-Siviglia (19.03. 18:30)

Barcellona-Real Madrid (19.03. 21:00)

Comparatore quote del Clasico, ovviamente il big match di questo turno.

FREE PICK: Barcellona-Real Madrid

Ovviamente la grande attesa è però tutta per il Clasico di domenica sera tra Barcellona-Real Madrid. I blaugrana sono attualmente primi con 65 punti, mentre i Blancos, freschi della qualificazione ai quarti di Champions contro il Liverpool, sono secondi a -9. Si tratta del 5° incrocio stagionale tra le due big di Spagna, che si sono affrontate inizialmente in amichevole a luglio con successo catalano per 1-0. Nel match di andata della Liga, a ottobre, vittoria per 3-1 del Real, che però poi ha perso i due successivi incroci, 3-1 in Supercoppa e 1-0 nella semifinale d’andata di Coppa del Re.

Una vittoria del Barca potrebbe quasi chiudere i conti, una vittoria dei Blancos potrebbe invece riaprirli. Il Real in Champions arriva dal 1-0 sul Liverpool, 4° Under nelle ultime 5 partite in tutte le competizioni. Tra campionato e coppa il Barcellona arriva da 4 risultati 1-0 (3 vincenti, 1 perdente) consecutivi. 1 sola rete anche nell’ultimo confronto di Coppa del Re, ci prendiamo qualche rischio ma vista la posta in palio giochiamo UNDER 2,5 @2.05, per un raddoppio abbondante se, come ci aspettiamo, vedremo poche reti e molta attenzione difensiva. Il Barcellona in 25 partite di campionato ha concesso appena 8 reti, un dato impressionante. Il Real ha la 2° miglior difesa con 19 reti al passivo.

