Quote Antepost Liga 20 marzo 2023. Nel weekend è andato in scena il Clasico de LaLiga con vittoria del Barcellona che ipoteca il titolo sul Real Madrid ormai molto attardato.

Quote Antepost Liga 20 marzo 2023: Clasico vincente per il Barcellona

Il Barcellona batte il Real Madrid per 2-1 con un gol di Kessié nel recupero e ipoteca il titolo della Liga. Oggi sono ben 12 i punti di vantaggio dei blaugrana sui Blancos, che si trovano a quota 56 e devono guardarsi dal ritorno dell’Atletico Madrid (51), vincitore per 3-0 sul Valencia.

Consolida il 4° posto la Real Sociedad (48), che torna alla vittoria battendo l’Elche per 2-0. Successi anche per il Betis (45), che supera di misura il Maiorca per 1-0, e per il Villarreal (41) in trasferta sull’Osasuna (0-3).

Quote Antepost Liga 20 marzo 2023: comparazione antepost

Barcellona sempre più padrone delle lavagne per il titolo de LaLiga. Ecco la comparazione con le migliori quote antepost del campionato di calcio spagnolo sul mercato dei principali bookmakers italiani.

Prossimo turno facile per Barca e Real

Dopo la sosta per le nazionali, la Liga tornerà in campo dal 31 marzo con l’anticipo Maiorca-Osasuna. Il primo aprile è in campo il Barcellona nettamente favorito in trasferta sul campo dell’Elche, mentre domenica sia il Real Madrid che l’Atletico Madrid sono favorite, entrambe in casa, rispettivamente contro Valladolid e Betis. Lunedì il posticipo Valencia-Vallecano che chiude il turno del campionato di calcio iberico.

