Pronostici Liga 28a giornata. In Spagna turno lungo che inizierà già da venerdì con l’anticipo Siviglia-Celta Vigo, per poi continuare nel weekend di Pasqua, fino al posticipo di lunedì sera, Barcellona-Girona. Free Pick che si concentra su Real Sociedad-Getafe.

Pronostici Liga 28a giornata: le partite da non perdere

La 28a giornata della Liga spagnola si apre con il Siviglia a caccia di punti salvezza in casa contro il Celta Vigo con quote dalla parte dei padroni di casa che però hanno pareggiato gli ultimi 2 scontri diretti col Celta, compreso l’1-1 dell’andata.

Sabato, invece, il clou è rappresentato dallo scontro tra il Real Madrid, secondo a 59 punti, e il Villarreal (44 punti e 4 vittorie nelle ultime 5 giornate) allo stadio Bernabeu. Sarà il terzo incrocio stagionale tra le due formazioni, con il “Sottomarino Giallo” che si è imposto all’andata per 2-1, ma ha poi perso agli ottavi di Coppa del Re per 2-3.

L’Atletico Madrid, terzo in classifica e reduce da 4 successi consecutivi, se la vedrà domenica sera con il Rayo Vallecano nel derby della capitale spagnola.

Il Betis Siviglia sogna l’aggancio Champions ospitando il Cadice, con gli ospiti comunque motivati nella corsa salvezza, anche se non vincono da 4 giornate (3 pareggi seguiti da una sconfitta).

Il Barcellona, capolista con 71 punti, dovrà cercare di dimenticare l’eliminazione dalla Coppa del Re, dopo lo 0-4 subito dal Real: gli uomini di Xavi saranno impegnati nel posticipo del lunedì al Camp Nou contro il Girona e ovviamente tutte le quote sono per un Barca dato @1.30 per la vittoria mentre il successo ospite sfiora quota @10.

Pronostici Liga 28a giornata: Programma completo e quote

Siviglia-Celta Vigo (07.04. 21:00)

Osasuna-Elche (08.04. 14:00)

Espanyol-Ath. Bilbao (08.04. 16:15)

Real Sociedad-Getafe (08.04. 18:30)

Real Madrid-Villarreal (08.04. 21:00)

Valladolid-Maiorca (09.04. 14:00)

Betis-Cadice (09.04. 16:15)

Almeria-Valencia (09.04. 18:30)

Vallecano-Atl. Madrid (09.04. 21:00)

Barcellona-Girona (10.04. 21:00)

FREE PICK: Real Sociedad-Getafe

La Real Sociedad proverà a consolidare il 4° posto ospitando il Getafe in una partita in cui favoriamo i padroni di casa, ma allo stesso tempo non vediamo molte reti, insomma il contrario del 2-1 dell’andata per il Getafe. Questa volta si gioca alla Reale Arena di San Sebastian, e la posta in palio è alta per i padroni di casa che tra campionato e coppa arrivano da 8 Under consecutivi.

Il Getafe è reduce dallo 0-0 di Bilbao con cui ha inchiodato l’Athletic lo scorso turno, 2° Under consecutivo in campionato. Nelle trasferte stagionali del Getafe vediamo solo 2.2 gol totali di media, nelle partite interne della Real Sociedad il dato cala a 2.1 reti complessive. Giochiamo la COMBO 1+UNDER 3,5 @2.00 per un bel raddoppio come free pick di questo turno, andando come la settimana scorsa sulla Real Sociedad (in quel caso cassa col Gol SI contro il Villarreal).

