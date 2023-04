Pronostici Liga 31a giornata. Osasuna-Betis non sarà il match di riferimento di questo fine settimana de LaLiga (quello è ovviamente Barcellona-Atletico Madrid), ma è proprio sulla sfida del 22 aprile dall’Estadio El Sadar di Pamplona che si concentra la nostra free pick sul campionato di calcio spagnolo.

Pronostici Liga 31a giornata: le sfide da non perdere

Espanyol-Cadice apre la 30a giornata della Liga, anticipo e sfida salvezza con l’Espanyol al momento penultima mentre il Cadice è 4 punti avanti al 16° posto.

Passiamo al sabato con Real Sociedad-Rayo Vallecano, sfida interessante in quota Europa con la Real Sociedad che ha perso 2 delle ultime 3 partite, entrambe in trasferta. In casa i baschi hanno un rendimento decisamente migliore e ospitano il Rayo che ha 7 punti di ritardo sulla 6° posizione, l’ultima valida per l’Europa League.

Il Real Madrid (secondo con 62 punti) ospita il Celta Vigo contro cui non ha mai perso negli ultimi 13 precedenti (11 vittorie e 2 pareggi considerando tutte le competizioni). In caso di vittoria, la squadra di Ancelotti si porterebbe a -8 dal Barcellona che domenica ospita al Camp Nou l’Atletico Madrid nel big match di giornata. I Colchoneros sono la squadra più in forma del campionato, anche se va ricordato che hanno perso gli ultimi 2 precedenti contro i blaugrana, dopo che nelle 5 gare precedenti (tra campionato e coppe nazionali) non avevano subito alcuna sconfitta.

Cercherà punti Champions anche il Betis Siviglia in casa dell’Osasuna (ne parliamo dopo in free pick), oltre che il Villarreal in casa di un Siviglia che sta risalendo la china dopo essere stato per mesi in fondo alla classifica, ma che ha giocato in settimana e potrebbe subire un pò la fatica dopo che ha appena eliminato a sorpresa lo United in Europa League.

Pronostici Liga 31a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA 31a GIORNATA LA LIGA

Espanyol-Cadice (21.04. 21:00)

Osasuna-Betis (22.04. 14:00)

Almeria-Ath. Bilbao (22.04. 16:15)

Real Sociedad-Vallecano (22.04. 18:30)

Valladolid-Girona (22.04. 18:30)

Real Madrid-Celta Vigo (22.04. 21:00)

Elche-Valencia (23.04. 14:00)

Barcellona-Atl. Madrid (23.04. 16:15)

Maiorca-Getafe (23.04. 18:30)

Siviglia-Villarreal (23.04. 21:00)

FREE PICK: Osasuna-Betis

Dopo 3 giornate consecutive a puntare sulle partite della Real Sociedad (e nell’ultima non siamo andati in cassa col GG @2.05), questa settimana andiamo con Osasuna-Betis come free pick, e puntiamo sugli ospiti, giocando però il Rimborso in caso di pareggio (Draw No Bet, o Asian handicap +0) per coprirci un pò.

L’Osasuna è mestamente a centro classifica mentre il Betis ha bisogno di punti per la corsa all’Europa che al momento lo vede al 5° posto. Dopo un doppio ko il Betis si è ripreso col 3-1 sull’Espanyol, per una squadra che quest’anno ha avuto un rendimento sufficiente anche in trasferta. L’Osasuna arriva dal 1-2 sul campo del Vallecano ma anche a Pampolona, prima del 2-1 sul fanalino di coda Elche, non aveva mai vinto nelle precedenti 4 prestazioni sul proprio campo. Il Betis non ha MAI perso negli ultimi 9 precedenti contro l’Osasuna in campionato (7 vittorie e 2 pareggi), prendiamo BETIS (RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO) @2.06.

