Pronostici Liga 31a giornata. Turno infrasettimanale del campionato di calcio spagnolo con diverse sfide interessanti, su tutte Betis-Real Sociedad, anche se la nostra FREE PICK questa volta va su Villarreal-Espanyol.

Pronostici Liga 31a giornata: le partite da non perdere

Il Barcellona, capolista della Liga con 76 punti, fa visita al Rayo Vallecano, che è abbastanza tranquillo a centro classifica. I catalani sono reduci dall’importante successo sull’Atletico Madrid, il 7° risultato utile consecutivo in campionato (5 successi e 2 pareggi).

Il Real Madrid insegue da lontano visto che gli 11 punti di distacco sono difficilmente recuperabili. Sulla carta, gli uomini di Carlo Ancelotti sono attesi da un impegno abbastanza semplice in casa del Girona, ma l’impressione è che ormai le migliori energie fisiche e mentali dei campioni d’Europa siano dedicate proprio alle prossime semifinali di Champions League contro il City.

L’Atletico Madrid cerca di difendere la 3° posizione ospitando un Maiorca che è in serie positiva da 4 turni (2 pareggi e altrettante vittorie) e che all’andata ha conquistato il 3° successo di fila contro i Colchoneros, quindi attenzione alle sorprese.

Scontro d’alta quota in casa del Betis Siviglia: gli andalusi, attualmente quinti a quota 48, proveranno a rientrare nella lotta Champions ospitando la Real Sociedad, attualmente quarta, 6 punti avanti agli avversari.

Potrebbe approfittare di un passo falso del “Sottomarino Giallo” l’Athletic Bilbao (46) che, dopo 3 successi consecutivi, ospita un Siviglia (prossimo avversario della Juventus), che viene da 4 risultati utili (3 vittorie e un pareggio). Dopo la vittoria sull’Elche, il Valencia (30) terzultimo ospita il Valladolid che ha collezionato 7 punti negli ultimi 3 turni.

Pronostici Liga 31a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA LALIGA 31a GIORNATA

Cadice-Osasuna (25.04. 19:30)

Girona-Real Madrid (25.04. 19:30)

Betis-Real Sociedad (25.04. 22:00)

Atletico Madrid-Maiorca (26.04. 19:30)

Getafe-Almeria (26.04. 19:30)

Celta Vigo-Elche (26.04. 22:00)

Vallecano-Barcellona (26.04. 22:00)

Valencia-Valladolid (27.04. 19:30)

Villarreal-Espanyol (27.04. 19:30)

Athletic Bilbao-Siviglia (27.04. 22:00)

FREE PICK: Villarreal-Espanyol

Il Betis ci ha tradito nel weekend, vediamo ora la free pick di questo turno infrasettimanale di Liga, concentrandoci su Villarreal-Espanyol. Dopo 2 ko consecutivi, il Villarreal, attualmente 6°, ospita un Espanyol che è penultimo e ha un disperato bisogno di punti per non retrocedere, anche se la situazione sembra difficile e il sottomarino giallo in casa ha un occasione da non fallire.

L’Espanyol ha sempre perso nelle ultime 4 trasferte con 10 gol subiti. Il Villarreal ha perso l’ultima in casa col Valladolid e raramente il sottomarino giallo perde due partite alla portata quando gioca all’Estadio de la Ceramica. Il Villarreal ha vinto le ultime 2 sfide contro l’Espanyol, compreso l’1-0 dell’andata. Giochiamo la VITTORIA VILLARREAL @1.67.

