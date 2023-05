Pronostici Liga 34a giornata. Il campionato di calcio spagnolo torna in campo dal 12 al 15 maggio per il solito turno lungo e spezzatino de La Liga che siamo andati ad analizzare con i big match e con la free pick su Villarreal-Athletic Bilbao.

Pronostici Liga 34a giornata: le sfide da non perdere

La Real Sociedad, quarta e reduce da 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 partite, vuole avvicinarsi ancora di più alla prossima Champions League: davanti à sé, però, troverà il Girona, settimo con 47 punti, a punteggio pieno da 3 partite e in corsa con Athletico Bilbao (47 punti) e Vallecano (46 punti) per un posto in Conference League.

Il Real Madrid, impegnato in casa contro il Getafe, cerca il riscatto: prima del pareggio interno di Champions contro il City, infatti, i Blancos sono andati incontro a 2 sconfitte nelle ultime 3 partite di Liga. Risultati che hanno fatto scivolare gli uomini di Carlo Ancelotti al terzo posto, alle spalle di Barcellona e Atletico Madrid.

E proprio gli uomini di Simeone, al secondo posto con 63 punti e reduci da 3 vittorie consecutive, non hanno alcuna intenzione di abbandonare la posizione appena guadagnata: impegno tutt’altro che proibitivo per l’Atletico Madrid chiamata a conquistare i 3 punti sul campo dell’Elche, fanalino di coda del campionato e già matematicamente retrocesso.

A proposito di verdetti, la giornata numero 34 potrebbe decretare la fine della lotta al titolo nel campionato spagnolo: indipendentemente dai risultati di Atletico e Real, se il Barcellona dovesse vincere il derby sul campo dell’Espanyol, si laureerebbe campione della Liga con 4 giornate d’anticipo. I padroni di casa, però, sono penultimi e alla disperata ricerca di punti salvezza.

Pronostici Liga 34a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA 34a GIORNATA LA LIGA

Maiorca-Cadice (12.05. 21:00)

Real Sociedad-Girona (13.05. 14:00)

Osasuna-Almeria (13.05. 16:15)

Villarreal-Ath. Bilbao (13.05. 18:30)

Real Madrid-Getafe (13.05. 21:00)

Celta Vigo-Valencia (14.05. 14:00)

Elche-Atl. Madrid (14.05. 16:15)

Valladolid-Siviglia (14.05. 18:30)

Espanyol-Barcellona (14.05. 21:00)

Betis-Vallecano (15.05. 21:00)

FREE PICK: Villarreal-Athletic Bilbao

All’Estadio de la Ceramica partita delicata in zona Europa. Il Villarreal è al 5° posto con 54 punti, e dopo 2 vittorie è stato fermato 1-1 a Valencia. In casa il Sottomarino Giallo ha vinto 3 delle ultime 4 partite.

Dall’altra parte l’Athletic Bilbao si è bloccato e ha portato a casa 1 solo punto nelle ultime 3 giornate, un rendimento che gli ha fatto perdere la top-7 che vale l’Europa League, scavalcato da un Girona col vento in poppa.

I baschi sono alle prese con delle assenze e cercheranno di chiudersi dietro, con un ottima difesa, per provare a ripartire. 4 Under nelle ultime 5 partite dell’Athletic che si è un pò fermato in attacco. Il Villarreal ha subito solo 15 gol in 16 partite in casa. All’andata 1-0 di misura per l’Athletic, 7° under negli ultimi 8 scontri diretti tra queste due formazioni. Giochiamo un altro UNDER 2,5 @2.00.

