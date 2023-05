Pronostici Liga 35a giornata. Venerdì 19 maggio sono Cadice-Valladolid ad aprire il nuovo turno del campionato di calcio spagnolo che continuerà nel fine settimana, anche se la scorsa giornata il Barcellona ha già conquistato il titolo de La Liga. Rimangono comunque gli ultimi verdetti con partite interessanti, ad iniziare dal derby Siviglia-Betis su cui si concentra la nostra free pick sul campionato di calcio spagnolo.

Pronostici Liga 35a giornata: analisi delle partite

Anticipo della 35° giornata de La Liga che apre venerdì con lo scontro diretto per non retrocedere tra Cadice-Valladolid, entrambe a 35 punti e a +1 dal terzultimo posto, attualmente occupato dal Getafe. Il fattore campo qui spinge il Cadice favorito @2.20 contro il @3.30 della squadra ospite.

Il Girona, settimo con 48 punti e capace di portare a casa 3 successi e 1 pareggio negli ultimi 4 incontri, vuole consolidare il proprio piazzamento europeo, ma per farlo non dovrà commettere passi falsi nella sfida casalinga con il Villarreal, quinto. Anche gli ospiti hanno conquistato 10 punti nelle ultime 4 sfide di campionato e vedono il quarto posto, che dista solamente 5 punti, come un obiettivo ancora raggiungibile. Sfida quindi equilibrata tra due formazioni in forma, anche se i bookmakers favoriscono gli ospiti @2.30 contro il @2.80 per la vittoria del Girona.

Il Barcellona, capolista con 85 punti e già matematicamente campione di Spagna, ospita la Real Sociedad, al quarto posto; gli ospiti sono imbattuti da 5 partite, nelle quali hanno collezionato 3 vittorie e 2 pareggi. Il sucesso al Camp Nou rimane difficile @4.30 di quota, ma ricordiamo che il Barca gioca per la gloria.

L’Osasuna, nono a 47 punti e ancora in corsa per un posto nella prossima Conference League, è impegnato sul campo dell’Atletico Madrid, che con la sconfitta per 1-0 contro l’Elche nell’ultimo turno di campionato è tornato nuovamente al terzo posto, scavalcato dal Real Madrid.

E proprio gli uomini di Ancelotti, traumatizzati dalla roboante sconfitta per 4-0 nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City, cercano, in casa del Valencia, di consolidare almeno la seconda posizione nella Liga. Nelle ultime 5 partite di campionato, però, i Blancos hanno sempre alternato una vittoria a una sconfitta. Le quota favoriscono il Real Madrid, ma parliamo comunque di una quota in salita sopra @2.

Pronostici Liga 35a giornata: programma completo e quote

35a GIORNATA LA LIGA

Cadice-Valladolid (19.05. 21:00)

Girona-Villarreal (20.05. 14:00)

Ath. Bilbao-Celta Vigo (20.05. 16:15)

Almeria-Maiorca (20.05. 18:30)

Getafe-Elche (20.05. 18:30)

Barcellona-Real Sociedad (20.05. 21:00)

Vallecano-Espanyol (21.05. 14:00)

Atl. Madrid-Osasuna (21.05. 16:15)

Valencia-Real Madrid (21.05. 18:30)

Siviglia-Betis (21.05. 21:00)

FREE PICK: Siviglia-Betis

Il derby Siviglia-Betis si gioca domenica nel primo pomeriggio al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán e può valere anche un piazzamento europeo visto che al momento il Betis occupa il 6° posto dopo le ultime 2 vittorie, mentre il Siviglia è stato protagonista di una grande rimonta, ha vinto 4 delle ultime 5 partite (comprese le ultime 2 con 6 gol segnati) ed è risalita al 10° posto, a -1 dal 7° e ultimo posto valido per l’Europa, occupato dal Girona che a sua volta è atteso ad una trasferta complicata contro il Villarreal in questo turno. Il Siviglia è però stata impegnata anche in settimana in Europa League contro la Juve che ha superando, volando per l’ennesima volta in finale di una competizione in cui è una vera regina, e questo potrebbe togliere un pò di smalto a questa squadra.

Tornando al derby, si sfidano due attacchi in ottima forma e ci aspettiamo almeno un gol a testa in questa partita con posta in palio molto alta. All’andata 1-1 in casa del Betis, 3° partita di fila in cui entrambe le squadre vanno a segno in questo derby. Giochiamo GOL SI @1.80.

