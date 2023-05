Per la trentaseiesima giornata del campionato di calcio spagnolo di Liga, oggi 23 maggio 2023, si gioca il match tra Valladolid e i campioni di Spagna del Barcellona. Pronostico Valladolid-Barcellona di Liga, quote scommesse e probabile risultato esatto, oltre alle probabili formazioni e al pronostico dei nostri esperti.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa del Valladolid, arriva a questa partita di Liga contro il Barcellona, in piena lotta per non retrocedere nel campionato cadetto. In classifica il Valladolid è terzultimo, a pari merito con il Getafe, e viene da 5 sconfitte consecutive, l’ultima subita a Cadice per 2 a 0.

La squadra ospite del Barcellona ha già vinto il campionato e ora comanda la classifica con 85 punti, 13 di vantaggio sull’Atletico Madrid secondo, ed è reduce dalla sconfitta subita in casa per 2 a 1 ad opera della Real Sociedad.

Le probabili formazioni di Valladolid-Barcellona

REAL VALLADOLID (4-4-2): Asenjo; Fresneda, El Yamiq, Sanchez, Escudero; Aguado, Mesa, Perez, Plano; Larin, Plata. Allenatore: Paulo Pezzolano.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araújo, Koundé, Christensen, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Lewandowski, Ansu Fati. Allenatore: Xavi.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono il Barcellona favorito per la conquista del match. Segno 2 offerto vincente a quota 1.90, sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.80, la vittoria interna è insertita in lavagna a quota 3.75.

Pronostico Valladolid-Barcellona di Liga

Partita che sulla carta interessa solo al Valladolid, che deve far punti e muovere la classifica dopo 5 sconfitte consecutive, che hanno fatto precipitare la squadra in zona retrocessione. Il Barcellona è già con la testa alle imminenti vacanze. Pronostico 1-2

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di fine stagione. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-1 / 1-2 /1-1

