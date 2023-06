Pronostici Liga 38a giornata. Si conclude anche il campionato di calcio spagnolo tutto in campo domenica, con 10 partite tra le ore 18:30 e le ore 21:00. Abbiamo analizzato le sfide dell’ultima giornata con quote, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostici Liga 38a giornata: le partite delle 18:30

Il Real Madrid cercherà di difendere la seconda posizione ospitando l’Athletic Bilbao, che ha perso 5 volte nei 7 turni più recenti e che è ancora in lotta per il 7° posto. All’andata, successo esterno per 0-2 dei Blancos, che se non si considerano le coppe, in campionato non perdono contro questa avversaria addirittura dal 7 marzo 2015 (1-0 in trasferta).

Proverà ad approfittare di un eventuale passo falso del Real l’Atletico Madrid, che insegue ad una sola lunghezza. I Colchoneros faranno visita al Villarreal, ormai fermo al 5° posto e senza Champions League la prossima stagione. Nessun successo dell’Atletico negli ultimi 3 incroci contro il Sottomarino Giallo: 2 pareggi e una sconfitta, quella maturata in casa all’andata per 0-2.

Si affronteranno per la gloria Real Sociedad-Siviglia, sicure di partecipare alla prossima Champions League, seppur i padroni di casa per via della classifica, gli andalusi grazie al successo sulla Roma in finale di Europa League. All’andata, successo esterno della formazione di Alguacil, che non aveva mai vinto nei 9 precedenti contro il Siviglia (4 pareggi e 5 sconfitte).

Osasuna-Girona mette in palio la settima posizione tra due formazioni divise da solo un punto in favore della squadra di casa. In questa stagione i due club si sono affrontati già 2 volte, all’andata in campionato e in amichevole a dicembre e curiosamente lo scontro si è concluso in entrambi i casi con il punteggio di 1-1.

Non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione Maiorca-Rayo Vallecano, che hanno ottenuto da tempo una salvezza tranquilla. All’andata, vittoria esterna dei maiorchini, che hanno vinto gli ultimi due incroci con il Rayo, contro cui avevano perso entrambi i precedenti tra campionato e coppa del Re.

Pronostici Liga 38a giornata:: le partite delle 21:00

Il Barcellona campione di Spagna sarà uno degli arbitri della salvezza facendo visita al Celta Vigo, formazione che attualmente occupa il quartultimo posto a +1 sul Valladolid e che viene da una striscia negativa di 5 sconfitte e un pareggio. All’andata, vittoria per 1-0 dei blaugrana, che negli ultimi 7 incroci vantano 4 successi, una sola sconfitta e 2 pareggi contro questa avversaria.

Tra Betis Siviglia-Valencia sono gli ospiti quelli interessati ai punti in palio, poiché si trovano con due soli punti di vantaggio sulla zona retrocessione, mentre i padroni di casa sono ormai sicuri dell’Europa. A determinate condizioni, ai Pipistrelli basterebbe anche un pari. All’andata, vittoria del Valencia per 3-0 tra le mura amiche, ma arrivata dopo una serie di 4 sconfitte e un pareggio considerate tutte le competizioni.

Cerca la salvezza anche il Cadice, che fa visita al già retrocesso Elche (2 vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime 4 gare), con 41 punti in carniere e una classifica avulsa migliore rispetto alle altre due formazioni a pari punti, ovvero Valencia e Getafe.

Proprio il Getafe, reduce da 2 vittorie e un pari, farà visita al Valladolid terzultimo in quello che sarà un vero e proprio spareggio salvezza e che all’andata ha visto proprio la formazione di Rojo Martin (al 3° successo di fila) prevalere in trasferta per 2-3.

L’Almeria, attualmente a quota 40 punti come il Celta Vigo, farà visita all’Espanyol di Barcellona, che è già retrocesso nel turno precedente, nonostante non abbia mai perso nelle ultime 3 giornate, ottenendo due pareggi e una sconfitta.

Programma completo e quote La Liga

LIGA 38a GIORNATA

Maiorca-Vallecano (04.06. 18:30)

Osasuna-Girona (04.06. 18:30)

Real Madrid-Athtletic Bilbao (04.06. 18:30)

Real Sociedad-Siviglia (04.06. 18:30)

Villarreal-Atletico Madrid (04.06. 18:30)

Betis-Valencia (04.06. 21:00)

Celta Vigo-Barcellona (04.06. 21:00)

Elche-Cadice (04.06. 21:00)

Espanyol-Almeria (04.06. 21:00)

Valladolid-Getafe (04.06. 21:00)

