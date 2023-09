Pronostici Liga 2023-24 4a giornata. Dal 1 al 3 settembre si gioca il 4° turno del campionato di calcio spagnolo. Particolare attenzione a Atletico Madrid-Siviglia su cui si concentra la nostra free pick.

Pronostici Liga 2023-24 4a giornata: le sfide da non perdere

La quarta giornata della Liga spagnola si apre con Cadice-Villarreal, primo dei due anticipi del venerdì. In serata, alle ore 22:00 italiane, si gioca Almeira-Celta Vigo.

Sabato occhio al Real Madrid, attuale capolista con 9 punti, che ospiterà nel nuovo Bernabeu il Getafe. I Blancos hanno vinto tutti gli ultimi 3 precedenti, rimediando solo una sconfitta nei 19 precedenti più recenti. Attenzione al Valencia che, vincendo in casa dell’Alaves, potrebbe proiettarsi verso posizioni di classifica molto interessanti.

Domenica le altre sfide, con la sorpresa Girona ad ospitare da imbattuta il Las Palmas, mentre l’Atletico Madrid ospiterà il Siviglia fanalino di coda, incredibilmente ancora fermo a zero punti dopo 3 gare disputate.

Chiuderà il programma la trasferta del Barcellona in casa di un Osasuna che ha fin qui collezionato 6 punti e rappresenta un’avversaria molto insidiosa pur non avendo mai vinto negli ultimi 6 precedenti contro i blaugrana (un pareggio e 5 sconfitte).

Pronostici Liga 2023-24 4a giornata: programma completo campionato di calcio spagnolo

4a GIORNATA LA LIGA

01.09. 19:30 Cadice-Villarreal

01.09. 22:00 Almeria-Celta Vigo

02.09. 14:00 Real Sociedad-Granada

02.09. 16:15 Real Madrid-Getafe

02.09. 18:30 Alaves-Valencia

02.09. 21:00 Betis-Vallecano

03.09. 14:00 Girona-Las Palmas

03.09. 16:15 Maiorca-Athletic Bilbao

03.09. 18:30 Atletico Madrid-Siviglia

03.09. 21:00 Osasuna-Barcellona

Free Pick: Atletico Madrid-Siviglia

Purtroppo la settimana scorsa abbiamo sbagliato clamorosamente il Gol NO nella partita del Athletic Bilbao e Betis, finita con tante reti, primo errore di questa stagione di free pick. sul calcio spagnolo.

FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Proviamo a rimetterci subito in marcia con Atletico Madrid-Siviglia dal Wanda Metropolitano. Abbiamo detto dell’avvio da incubo del Siviglia che ha perso le prime 3 partite e sembra incapace di non prendere gol. I Colchoneros invece arrivano dal dilagante 7-0 sul campo del Vallecano. Anche l’ultimo confronto in campionato (e sempre qui a Madrid) non lascia tranquilli i tifosi del Siviglia che perse 6-1. Andiamo con un altra partita da OVER 2.5 @1.80.

