Quote Liga 4 settembre 2023. Il Real Madrid è l’unica squadra a punteggio pieno e detta il passo nelle quote antepost delle lavagne dei bookmakers per le scommesse sulla vittoria finale del campionato di calcio spagnolo. Vediamo tutti gli aggiornamenti alla pausa.

Quote Liga 4 settembre 2023: Real unica a punteggio pieno

Il deludente pareggio all’esordio de La Liga 2023-24 del Barcellona costa i 2 punti di ritardo dei Blaugrana sul Real Madrid che rimane l’unica squadra a punteggio pieno dopo le prime 2 giornate. In mezzo alle big il piccolo Girona che con 10 punti ha iniziato molto bene la stagione ed è imbattuto. Potrebbe aggiungersi anche l’Atletico Madrid che ha una partita in meno dopo il rinvio di domenica per maltempo nella sfida che doveva vedere i Colchoneros opposti al pessimo Siviglia che ha iniziato la stagione da incubo con 3 sconfitte su 3.

Proprio sulla partita del Wanda Metropolitano era caduta la scelta della nostra free pick di giornata per La Liga, quindi rimaniamo fermi a 3 free pick stagionali sul campionato di calcio spagnolo.

FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Quote Liga 4 settembre 2023: statiche e prossimo turno

Al momento il campionato di calcio spagnolo è abbastanza equilibrato a livello di betting trend per le scommesse 1X2, Over/Under e Gol Si/No.

Dopo la sosta per le nazionali La Liga tornerà in campo dal 15 al 18 settembre con la 5° giornata. Spiccano Barcellona-Betis e Real Madrid-Real Sociedad, due appuntamenti interni per le due big, ma non così scontati, anche se le quote sono nettamente dalla loro parte, specialmente il Barcellona @1.40 mentre un altra vittoria dei Blancos si gioca @1.65. Ecco le quote SNAI per la prossima giornata.

Il Real Madrid detta legge nelle lavagne dei bookmakers

Ecco la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale del campionato di calcio spagnolo.

