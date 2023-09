Pronostici Liga 2023-24 7a giornata. In Spagna si scende il campo per il turno infrasettimanale de La Liga che si svilupperà da martedì 26 a giovedì 28 settembre, con Osasuna-Atletico Madrid ultima partita in programma, che è anche la nostra free pick.

Pronostici Liga 2023-24 7a giornata: le partite più interessanti

Siviglia-Almeira e Maiorca-Barcellona aprono la 7° giornata del campionato di calcio spagnolo che ha un nuovo padrone, proprio il Barca, dopo il ko inatteso dei Blancos nel derby con l’Atletico.

Mercoledì si inizia invece proprio con Real Madrid-Las Palmas, sfida da non sbagliare per la squadra di Ancelotti che cercherà subito il riscatto contro un avversario alla portata, e infatti il Real ha una quota molto bassa (e in calo sotto @1.25) per la vittoria con il Las Palmas che arriva però dal primo successo stagionale, l’1-0 interno sul Granada, ma in trasferta finora ha sempre perso, e sempre col risultato di 0-1 in tre partite.

Villarreal-Girona. Chi continua ad impressionare è il Girona che ora si trova in testa al campionato assieme al Barca con 5 vittorie e 1 pareggio, 16 gol segnati (miglior attacco del campionato sempre assieme al Barca) e 7 concessi dopo il pirotecnico 5-3 sul Maiorca. Il sottomarino giallo se la passa peggio a centro classifica e con 1 sola vittoria nelle ultime 4 giornate. Nel fine settimana il Villarreal ha pareggiato 1-1 sul campo del Vallecano e ha sempre battuto il Girona negli ultimi 5 precedenti. Sarà la volta buona per interrompere questa striscia perdente da parte del Girona? La quota ospite sta scendendo verso @3, ma i padroni di casa rimangono favoriti intorno @2.30.

Pronostici Liga 2023-24 7a giornata: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

Pronostici Liga 2023-24 7a giornata: FREE PICK

Nel weekend abbiamo preso il rimborso col Valencia che non è riuscito a passare nella sfida con l’Almeira chiusa 2-2, ma la giocata asiatica ci permette di recuperare tutto l’investimento. Ora vediamo di andare in cassa in questo turno infrasettimanale, con la free pick che abbiamo selezionato per la Liga.

FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Delle tre partite del giovedì poniamo l’interesse su Osasuna-Atletico Madrid. I Colchoneros dopo un avvio un pò sotto tono hanno vinto il derby, e potrebbero godere di questo effetto per rilanciarsi nelle prossime giornate, ad iniziare da questa trasferta comunque non scontata all’Estadio El Sadar di Pamplona dove gli uomini di Simeone si giocano @2.15 per la vittoria contro un Osasuna che ha vinto solo 1 delle ultime 5 partite ed è reduce da 2 sconfitte e 1 pareggio 0-0 col Siviglia.

L’Osasuna ha più gol subiti (8) che segnati (7) e ha quasi la metà delle reti che ha messo a referto l’Atletico Madrid che, sulla spinta del derby vinto, potrà fare risultato anche questa volta. I Colchoneros hanno una striscia aperta di 10 vittorie consecutive contro l’Osasuna. Consigliamo Atletico Madrid -0.25 (AH) @1.87, giocata Asian Handicap (che trovate su Bet365 e Snai) per la vittoria dell’Atletico mentre in caso di pareggio avremo mezzo rimborso sull’investimento effettuato, ma secondo noi la squadra di Simeone vincerà ancora.

