Pronostici Liga 2023-24 8a giornata. Giovedì si è concluso il turno infrasettimanale ma in Spagna si torna subito in campo venerdì con l’anticipo di lusso Barcellona-Siviglia. Big match che non ti aspetti quello tra Girona-Real Madrid di sabato, quando si giocherà anche l’interessante Real Sociedad-Athletic Bilbao che abbiamo scelto per la nostra free pick.

Pronostici Liga 2023-24 8a giornata: I match da non perdere

Non c’è tregua in Spagna e dopo il turno infrasettimanale appena concluso con le ultime partite del giovedì (e la cassa con la vittoria dell’Atletico Madrid dato nella nostra free pick) venerdì è subito in campo l’8° giornata della Liga con i campioni di Spagna del Barcellona, ancora imbattuti in questo torneo (5 vittorie e 2 pareggi), che ospitano il Siviglia, reduce dal terzo risultato utile consecutivo dopo un avvio di campionato horror.

Sabato il match clou della giornata, rappresentato dalla sfida per la vetta tra la sorpresa Girona (capolista con 19 punti) e il Real Madrid (18): sulla carta il pronostico pende dalla parte di Blancos, ma tra amichevoli e match ufficiali i padroni di casa non perdono da 13 partite. A spaventare Ancelotti, anche i 3 precedenti più recenti, in cui il Real non ha mai vinto: 2 sconfitte e 1 pari.

Mette in palio punti pesanti anche Real Sociedad-Athletic Bilbao, che si stanno giocando importanti chance di centrare la Champions League del prossimo anno. Domenica tocca anche all’Atletico Madrid di Diego Simeone, che dovrà fare molta attenzione al Cadice.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Liga 2023-24 8a giornata: Programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

8a GIORNATA LIGA

29.09. 21:00 Barcellona-Siviglia

30.09. 14:00 Getafe-Villarreal

30.09. 16:15 Vallecano-Maiorca

30.09. 18:30 Girona-Real Madrid

30.09. 21:00 Real Sociedad-Athletic Bilbao

01.10. 14:00 Almeria-Granada

01.10. 16:15 Alaves-Osasuna

01.10. 21:00 Atletico Madrid-Cadice

01.10. 21:00 Betis-Valencia

02.10. 21:00 Las Palmas-Celta Vigo

Pronostici Liga 2023-24 8a giornata: FREE PICK

Continua molto bene il nostro percorso di free pick sul calcio spagnolo. Da inizio stagione abbiamo sbagliato solo un pronostico.

FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Per continuare il nostro ottimo trend scegliamo Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00 per un raddoppio. Ci prendiamo un pò di rischi ma parliamo di due ottimi attacchi, entrambi con 13 gol segnati. Nelle partite della Real Sociedad vediamo 3.3 gol totali di media (un dato che sale a 4.8 in casa) in quelle dell’Athletic 2.7. Lo scorso anno, nell’ultimo confronto qui alla Reale Arena di San Sebastian, è finita 3-1 per i campioni di casa.

Andiamo ancora con una partita con entrambe le squadre a segno, visto che finora in 3 trasferte l’Athletic non ha ancora mai segnato, un trend da interrompere contro la Real Sociedad che ha segnato 6 Gol Si nelle ultime 8 partite tra finale dello scorso campionato, inizio di questo e l’1-1 di Champions con l’Inter. Nel turno infrasettimanale la squadra di Bilbao ha giocato contro il Getafe, partita finita 2-2.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.