Pronostici Ligue 1 2023-24 8a giornata. Da venerdì 6 con l’anticipo Strasburgo-Nantes, a domenica, si gioca il campionato di calcio francese. Per la nostra free pick abbiamo scelto Metz-Nizza.

Pronostici Ligue 1 2023-24 8a giornata: le sfide più interessanti

L’8° giornata di Ligue 1 francese prende il via venerdì sera con l’anticipo tra Strasburgo-Nantes. Sabato apre il programma il match tra Metz-Nizza, con gli ospiti ancora imbattuti e ad un solo punto dalla vetta. Al primo posto ci sono attualmente due squadre, ovvero il Monaco, impegnato nel big match contro il Reims, reduce da due vittorie di fila, e il Brest, che dopo 4 risultati utili consecutivi, sarà impegnato in casa contro il Tolosa.

Il Marsiglia di Gattuso, che non vincere da 4 turni (2 sconfitte e altrettanti pareggi), proverà a risollevarsi ospitando il Le Havre, formazione che ha i suoi stessi punti. Il Lione di Grosso, fanalino di coda con soli 2 punti, va ancora a caccia della prima vittoria stagionale ospitando il Lorient, reduce da 2 KO consecutivi.

Il Lens, rilanciato dalle ultime 2 vittorie di fila, insidia il Lilla, mentre il posticipo domenicale vede di fronte Rennes-Paris Saint Germain, con i campioni di Francia reduci da un pesante KO in Champions League.

Pronostici Ligue 1 2023-24 8a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

8a GIORNATA LIGUE 1

06.10. 21:00 Strasburgo-Nantes

07.10. 17:00 Metz-Nizza

07.10. 21:00 Reims-Monaco

08.10. 13:00 Marsiglia-Le Havre

08.10. 15:00 Brest-Tolosa

08.10. 15:00 Lione-Lorient

08.10. 15:00 Montpellier-Clermont

08.10. 17:05 Lens-Lilla

08.10. 20:45 Rennes-Paris SG

Pronostici Ligue 1 2023-24 8a giornata: FREE PICK Metz-Nizza

Il Monaco ci riporta in cassa con le free pick sul campionato di calcio francese.

FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Monaco-Marsiglia: 1 +0 (AH) @1.65✅

Questa settimana andiamo con Metz-Nizza di sabato pomeriggio dallo Stade Saint-Symphorien. Non ci aspettiamo molte reti, il Metz non ha segnato nelle ultime 2 partite, il Nizza è una squadra pragmatica, ha solo 8 gol all’attivo ma è comunque al 4° posto, grazie principalmente a una difesa che ha concesso appena 4 gol in 7 partite. Il Nizza è O/U 1-6 in questo avvio di campionato e nelle sue partite vediamo solo 1.7 gol totali di media. Doppio Under negli ultimi 2 confronti in cui il Metz non ha mai segnato, perdendo 0-1 e 0-2, un risultato che ci aspettiamo anche in questo scontro e andiamo con UNDER 2.5 @1.90.

