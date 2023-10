Quote Antepost Ligue 1 11 ottobre 2023. Sosta per le nazionali, andiamo a fare il punto sul campionato di calcio francese con gli aggiornamenti delle quote antepost e le statistiche più interessanti.

Quote Antepost Ligue 1 11 ottobre 2023: il Monaco rimane in testa

Dopo 8 giornate è il Monaco a guardare tutti dall’alto verso il basso in Ligue 1 con 17 punti frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. I monegaschi precedono di un solo punto un sorprendente Nizza (16), ancora imbattuto in questa stagione, e i campioni in carica del Paris Saint-Germain (15) che, pur non convincendo del tutto, hanno al solito grandi mezzi tecnici e saranno inevitabilmente tra i candidati alla vittoria del titolo finale.

A pari punti con i parigini c’è il Brest, ormai una certezza del massimo campionato francese, con una sola sconfitta rimediata dall’inizio della stagione. Dopo due sconfitte consecutive, torna alla vittoria il Marsiglia (6° con 12 punti alle spalle del Reims), che ha ottenuto nel weekend il primo successo sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso (3-0 al Le Havre). Annaspa ancora il Lione che, nonostante si sia affidato a Fabio Grosso, non ha ancora vinto una partita e si trova al penultimo posto con soli 3 punti.

Statistiche e betting trends Ligue 1 2023-24

Quello francese è uno dei campionati più equilibrati per quanto riguarda Gol e scommesse Over-Under, ma il dato assurdo è l’equilibrio anche nelle scommesse 1X2 visto che dopo 8 giornate le partite chiuse in Pareggio sono le stesse delle vittorie interne (35.2%), un dato davvero anomalo, e anche le vittorie in trasferta non sono molto lontane dal 30%.

Tra le singole squadre il miglior rendimento non ce l’hanno ne il Monaco, ne il PSG (anzi i parigini hanno un negativo -15%), ma il Brest che ha dato una resa di quasi il 70% agli scommettitori che hanno creduto sulla sorpresa di questo inizio di stagione. Anche qui, come in Italia, ci sono ancora 3 squadre alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Quote Antepost Ligue 1 11 ottobre 2023: i book non credono nella squadra del Principato

Anche qui, come in tutti i principali campionati europei (ad eccezione della Liga con Real Madrid), la squadra attualmente al comando della classifica non si rispecchia nelle lavagne dei bookmakers come favorita per la vittoria finale. In Ligue 1 questo è ancora più evidente col PSG che rimane al comando @1.20 mentre il Monaco si gioca @9, e col Marsiglia si sale ulteriormente @12 volte la posta.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.