Pronostici Ligue 1 2023-24 10a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese. Come free pick per questo turno del campionato transalpino abbiamo scelto Marsiglia-Lione, sfida all’italiana visto che in panchina si scontrano Gattuso e Grosso.

Pronostici Ligue 1 2023-24 9a giornata: le sfide da non perdere

La 10a giornata di Ligue 1 si apre subito con una big, il Nizza attualmente 2° con 19 punti, che fa visita al Clermont penultimo, ma reduce dal primo successo stagionale contro il Lione di Fabio Grosso.

Sabato attenzione al Reims che potrebbe rimanere in quota Champions battendo in casa il Lorient. Il Paris Saint Germain, dopo aver battuto il Milan in Champions League, sarà di scena domenica in casa del Brest, che occupa il 5° posto ma non vince da 3 turni (2 pareggi e 1 sconfitta): solo vittorie dei campioni di Francia negli ultimi 13 precedenti contro questo avversario.

Trasferta complicata per la capolista Monaco, che sarà impegnato sul terreno del Lilla, attualmente 4° e imbattuto da 3 turni (2 vittorie e 1 pareggio).

Pronostici Ligue 1 2023-24 9a giornata: programma e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio francese.

10a GIORNATA LIGUE 1

27.10. 21:00 Clermont-Nizza

28.10. 17:00 Reims-Lorient

28.10. 21:00 Lens-Nantes

29.10. 13:00 Brest-Paris SG

29.10. 15:00 Lilla-Monaco

29.10. 15:00 Metz-Le Havre

29.10. 15:00 Montpellier-Tolosa

29.10. 17:05 Rennes-Strasburgo

29.10. 20:45 Marsiglia-Lione

Pronostici Ligue 1 2023-24 9a giornata: FREE PICK Marsiglia-Lione

Incrocio italiano nel posticipo domenicale che vede di fronte il Marsiglia di Gennaro Gattuso e il Lione di Fabio Grosso: in palio 3 punti pesantissimi per entrambi, per il secondo ancora di più visto che il Lione è ancora a secco di vittorie. Allenatori italiani, non parliamo di catenaccio, ma ci sono in palio punti importanti e ci aspettiamo un approccio difensivo da entrambe le squadre.

Del resto solo in 2 delle ultime 7 sfide tra queste formazioni abbiamo visto 3+ gol. Nelle partite interne al Velodrome del Marsiglia abbiamo visto 2.0 gol totali di media. Il Lione arriva da 3 Under consecutivi in trasferta (1.5 gol di media). Consigliamo UNDER 3.0 @1.87.

FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Monaco-Marsiglia: 1 +0 (AH) @1.65✅

Metz-Nizza: UNDER 2,5 @1.90✅

Nizza-Marsiglia: UNDER 2.5 @1.90✅

