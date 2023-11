Pronostici Ligue 1 2023-24 11a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 3 al 5 novembre. Free pick su Marsiglia-Lilla.

Pronostici Ligue 1 2023-24 11a giornata: I big match da non perdere

Ad aprire l’11° giornata di Ligue 1 ci sarà il Paris Saint Germain che venerdì al Parco dei Principi ospiterà il Montpellier contro cui ha sempre vinto negli ultimi 9 match ufficiali. Il Marsiglia di Gennaro Gattuso, dopo il rinvio della partita col Lione, se la vedrà in casa contro il Lilla che è attualmente la quarta forza del campionato francese.

Fabio Grosso e i suoi, invece, ultimi in classifica con 3 punti, proveranno a risollevarsi contro il Metz, attualmente terzultimo. Il Reims testerà le proprie ambizioni facendo visita al Nantes, mentre il Monaco proverà a risollevarsi dopo la sconfitta di Lilla ospitando il Brest, reduce da due ko di fila.

Chiuderà il programma del weekend il Nizza capolista e ancora imbattuto in questa stagione: l’appuntamento è domenica sera contro il Rennes, che ha vinto solo una volta negli ultimi 5 incroci contro questo avversario (3 sconfitte e 1 pareggio nei restanti match).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Ligue 1 2023-24 11a giornata: quote e programma completo

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio francese.

PROGRAMMA COMPLETO 11a GIORNATA LIGUE 1

03.11. 21:00 Paris SG-Montpellier

04.11. 17:00 Lorient-Lens

04.11. 21:00 Marsiglia-Lilla

05.11. 13:00 Lione-Metz

05.11. 15:00 Nantes-Reims

05.11. 15:00 Strasburgo-Clermont

05.11. 15:00 Tolosa-Le Havre

05.11. 17:05 Monaco-Brest

05.11. 20:45 Nizza-Rennes

Pronostici Ligue 1 2023-24 11a giornata: FREE PICK Marsiglia-Lilla

La scorsa settimana non si è disputata proprio la partita su cui avevamo puntato come free pick, per lo sciagurato e assurdo attacco al pullman del Lione, con Grosso tra i feriti. Questa settimana proponiamo Marsiglia-Lilla UNDER 2.5 @2.00. Nelle partite interne al velodrome del Marsiglia assistiamo solo a 2.0 gol di media. Il Lilla arriva da 4 Under consecutivi grazie ad una solida difesa (doppio Under anche in trasferta).

FREE PICK 11a GIORNATA LIGUE 1

Marsiglia-Lilla UNDER 2.5 @2.00

RIASSUNTO FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Monaco-Marsiglia: 1 +0 (AH) @1.65✅

Metz-Nizza: UNDER 2,5 @1.90✅

Nizza-Marsiglia: UNDER 2.5 @1.90✅

Marsiglia-Lione: UNDER 3.0 @1.870️⃣

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.