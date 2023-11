Pronostici Ligue 1 2023-24 12a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 10 al 12 novembre. Free pick su Montpellier-Nizza.

Pronostici Ligue 1 2023-24 12a giornata: le partite più interessanti

La 12° giornata di Ligue 1 prende il via venerdì sera con la capolista Nizza impegnata nell’insidiosa trasferta di Montpellier, dove comunque non ha mai perso nelle ultime 2 occasioni (1 pareggio e 1 vittoria).

Sabato il programma prosegue con la prima inseguitrice, il PSG campione in carica impegnato sul terreno del Reims, formazione che sta occupando stabilmente le primissime posizioni della graduatoria. Lo scorso anno, doppio pareggio tra questi due team (0-0 e 1-1).

Trasferta insidiosa per il Monaco, terza forza della Ligue 1, che sarà di scena in casa del Le Havre. E’ stata invece rinviata Brest-Strasburgo, domenica il Lilla cercherà punti Champions contro il Tolosa, mentre il Lione di Grosso cerca ancora il primo successo stagionale facendo visita al Rennes.

Chiuderà il turno il match tra Lens-Marsiglia, due squadre appaiate a quota 13 e con gli uomini di Gattuso che nelle ultime 2 giornate non hanno mai trovato la vittoria (1 pari e 1 sconfitta).

Pronostici Ligue 1 2023-24 12a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio francese.

12a GIORNATA LIGUE 1

10.11. 21:00 Montpellier-Nizza

11.11. 17:00 Reims-Paris SG

11.11. 21:00 Le Havre-Monaco

12.11. 13:00 Brest-Strasburgo (Rinviata)

12.11. 15:00 Clermont-Lorient

12.11. 15:00 Lilla-Tolosa

12.11. 15:00 Metz-Nantes

12.11. 17:05 Rennes-Lione

12.11. 20:45 Lens-Marsiglia

Pronostici Ligue 1 2023-24 12a giornata: FREE PICK Montpellier-Nizza

Free pick sull’anticipo del venerdì sera del campionato di calcio francese che sta andando molto bene quest’anno con le nostre scommesse. Per questa 12° giornata di Ligue 1 abbiamo scelto Montpellier-Nizza: 2 -0.25 (AH) @1.80. Solo 1 vittoria in casa per il Montpellier mentre il Nizza è la miglior squadra come rendimento in trasferta (4 vittorie e 1 pareggio con 7 gol segnati e 1 solo subito). Il Nizza arriva da 4 vittorie e ha l’occasione di mantenersi al comando di Ligue 1.

Prendiamo gli ospiti con la giocata asian handicap che ci darà un mezzo rimborso in caso di pareggio. Per i padroni di casa non sarà facile scardinare la miglior difesa della Ligue 1, quella del Nizza che ha concesso appena 4 gol in 11 partite. Il Nizza ha perso solo 1 degli ultimi 6 precedenti contro il Montpellier, vincendo i 3 scontri più recenti, tra cui il tennistico 6-1 dello scorso anno in casa, ma anche il 3-2 in trasferta, qui al Stade de la Mosson.

RIASSUNTO FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Monaco-Marsiglia: 1 +0 (AH) @1.65✅

Metz-Nizza: UNDER 2,5 @1.90✅

Nizza-Marsiglia: UNDER 2.5 @1.90✅

Marsiglia-Lione: UNDER 3.0 @1.870️⃣

Marsiglia-Lilla UNDER 2.5 @2.00✅

