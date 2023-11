Quote Antepost Ligue 1 13 novembre 2023, ultimi aggiornamenti del campionato di calcio francese, in contemporanea con la sosta per le nazionali. Passo falso del Nizza, ne approfitta subito il PSG che si prende la vetta.

Quote Antepost Ligue 1 13 novembre 2023: il Paris SG si riprende la vetta

Piccolo passo falso del Nizza bloccato sullo 0-0 a Montpellier che basta al PSG per approfittarne e riprendersi il comando della classifica grazie al 3-0 sul campo dei Reims. Dietro ai parigini pareggiano tutti, non solo il Nizza, ma anche il Monaco (0-0 a Le Havre) e il Lilla (1-1 in casa contro il Tolosa).

Si sblocca il Lione con l’1-0 sul campo del Rennes, un risultato importante per la squadra di Grosso, ma che non gli permette di togliersi dall’ultimo posto, visto che davanti vince anche il Clermont (1-0 sul Lorient).

Quote Antepost Ligue 1 13 novembre 2023: aggiornamenti antepost e prossimo turno

Il PSG si è appena ripreso la vetta della Ligue 1, ma per i bookmakers non l’ha mai persa. Snai per esempio da @1.12 la vittoria finale dei parigini, col Nizza in doppia cifra @10 e il Monaco @15. Difficile anche l’affermazione del Lilla @25.

Il prossimo turno, dopo la sosta per le nazionali, si apre con l’anticipo di venerdì 24 novembre con l’anticipo PSG-Monaco, subito determinante, big match tra 1° e 3° ma anche qui i bookmakers non hanno dubbi col PSG favorito @1.46 e gli ospiti @5.70. Della stessa opinione gli scommettitori di Planetwin365 che nelle prime preferenze vanno sul PSG al 65% rispetto ad un misero 17% che crede nel colpaccio della squadra del principato in trasferta. Difficile anche il Pareggio che paga @5 volte la posta e sui cui vanno il 18% delle prime puntate.

Quote Antepost Ligue 1 13 novembre 2023: Statistiche e Betting Trend

Un ultimo turno prima della pausa davvero a basso ritmo, con solo 2 partite su 10 che si sono chiuse con Over 2.5 e 2 soltanto sono stati anche i Gol Si. Nel totale stagionale Over-Under e Gol Si-No sono circa a 50-50, ma nelle ultime 5 giornate i trend sono molto cambiati, con un 61.9% di partite da Under e da Gol No. A livello statistico in Francia sono interessanti anche i dati sui pareggi, molto frequenti al 34.2%.

