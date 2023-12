Pronostici Ligue 1 2023-24 14a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 1 al 3 dicembre. Free pick su Le Havre-PSG.

Pronostici Ligue 1 2023-24 14a giornata: le partite più interessanti

La 14° giornata di Ligue 1 si apre con l’anticipo di venerdì sera tra Reims-Strasburgo, con i padroni di casa, quinta forza con 20 punti, reduci da 2 sconfitte consecutive e desiderosi di interrompere la crisi. Sabato, il Lione (che ha appena esonerato Fabio Grosso), fanalino di coda con 7 punti, cercherà punti salvezza in casa del Lens, reduce dalla pesante sconfitta subita in Champions dall’Arsenal.

Il Nizza, che insegue la capolista PSG ad una sola lunghezza, sarà di scena sul campo del Nantes, che non vince da ben quattro turni (3 sconfitte e 1 pareggio). Il Paris Saint Germain cercherà la decima vittoria stagionale in Ligue 1 facendo visita al Le Havre, che non ha mai vinto nei 5 precedenti più recenti contro i parigini, ma su questa partita saremo più dettagliati dopo in free pick.

Il Monaco, attualmente 3°, sarà di scena tra le mura amiche contro il Montpellier, mentre il Lilla ospiterà il Metz con l’obiettivo di fare bottino pieno. Chiude il programma il Marsiglia di Gennaro Gattuso (2 sconfitte e altrettanti pareggi negli ultimi 4 turni), che cercherà di sopravanzare in graduatoria il Rennes, avanti solo di un punto.

Pronostici Ligue 1 2023-24 14a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio francese.

14a GIORNATA LIGUE 1

01.12. 21:00 Reims-Strasburgo

02.12. 17:00 Lens-Lione

02.12. 21:00 Nantes-Nizza

03.12. 13:00 Le Havre-PSG

03.12. 15:00 Brest-Clermont

03.12. 15:00 Monaco-Montpellier

03.12. 15:00 Tolosa-Lorient

03.12. 17:05 Lilla-Metz

03.12. 20:45 Marsiglia-Rennes

Pronostici Ligue 1 2023-24 14a giornata: FREE PICK Le Havre-PSG

Il Le Havre è all’ottavo posto in classifica con 16 punti, a soli 3 punti dal sesto posto valido per un posto in Conference League. E’ la squadra cha ha pareggiato più volte nel campionato francese, 7 volte in 13 partite disputate. E’ una squadra che segna pochissimo, 12 gol, ma subisce altrettanto con 13 gol.

Il PSG arriva a questa sfida dopo il soffertissimo pareggio nei minuti di recupero in Champions League contro il Newcastle, competizione nella quale i parigini cercheranno la qualificazione nell’ultima giornata. In campionato, avvenuto il sorpasso sul Nizza, si viaggia a vele spiegate con una striscia aperta di 6 vittorie consecutive.

Sbilanciate le quote sui gol in questa sfida. Come detto, il Le Havre è una squadra che sta ottenendo ottimi risultati per il suo equilibrio nel segnare e subire poco. In casa hanno subito solo 5 gol e nelle ultime due gare interne hanno bloccato sullo 0-0 prima il Lens e poi il Monaco. Il nostro pronostico è UNDER 3.5 1.66.

RIASSUNTO FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Monaco-Marsiglia: 1 +0 (AH) @1.65✅

Metz-Nizza: UNDER 2,5 @1.90✅

Nizza-Marsiglia: UNDER 2.5 @1.90✅

Marsiglia-Lione: UNDER 3.0 @1.870️⃣

Marsiglia-Lilla UNDER 2.5 @2.00✅

Montpellier-Nizza: 2 -0.25 (AH) @1.80❌ 1/2

Strasburgo-Marsiglia UNDER 2.5 @1.82✅

