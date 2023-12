Sfida interessante al Parco dei Principi di Parigi, sabato 8 dicembre 2023, alle ore 21, valida per la quindicesima giornata della League 1 francese, dove si affronteranno i padroni di casa del PSG opposto al Nantes. PSG-Nantes di Ligue 1, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita

I ragazzi di Luis Enrique, arrivano a questo match dopo dei buoni risultati e un primo posto in classifica nella Ligue 1 francese. Il PSG in campionato è in ottima forma al momento, questo lo dimostrano i 15 punti raccolti nelle ultime 5 partite giocate.

La squadra ospite del Nantes, che al momento si trova in ottava posizione e sta giocando un grandissimo campionato, arriva da una vittoria importantissima, in casa contro il Nizza.

Dove vederla in TV

PSG – Nantes sarà trasmessa in diretta su Sky sabato 9 dicembre dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il PSG, che si trova in lavagna a quota 1.22 su Sisal e su AdmiralBet, mentre il pareggio lo troviamo a quota 6.50 ed infine la vittoria del Nantes paga 10.00 volte la posta giocata.

PSG-Nantes di Ligue 1

Ci aspettiamo una partita comandata dal PSG, attenzione però alla fase difensiva dei padroni di casa, che concedono sempre qualcosa.

Decidiamo di dare fiducia al Nantes, che ha già dimostrato che un goal può farlo sempre contro chiunque.

Il nostro pronostico è il GOAL SI a quota 1.80 su Marathonbet e su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-2