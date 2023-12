La sfida più affascinante di questo turno in Francia è sicuramente quella tra Nizza e Lens. Si può parlare di partita tra le due sorprese delle ultime due stagioni del campionato francese. Nizza-Lens, pronostico, risultato esatto e guida scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Nizza ha rallentato, dopo una partenza sorprendente ed incredibile in Ligue 1 francese. Secondo, a 5 punti dal PSG capolista, ha ceduto il passo nelle ultime due trasferte in casa prima del Nantes e poi del Le Havre.

Questo non toglie nulla alla straordinaria stagione fin qui disputata dalla squadra dal giovanissimo allenatore italiano Francesco Farioli.

Il Lens, al contrario, ha iniziato la stagione molto male per poi tornare ad essere la squadra che aveva entusiasmato nella passata stagione.

In Champions League, non è arrivato il passaggio del turno, ma i giallorossi si giocheranno i playoffs di Europa League contro il Friburgo. In campionato non perde da settembre e come ruolino di marcia nelle ultime 10 giornate è secondo solo dietro al PSG.

Le probabili formazioni di Nizza-Lens

Nizza (4-3-3): Bulka; Lotomba, Dante, A. Mendy, Perraud; Boudaoui, Sanson, Balde; Laborde, Guessand, Claude-Maurice.

Lens (3-4-2-1): Samba; Khusanov, Danso, Maouassa; Aguilar, El Aynaoui, Diouf, Frankowski; Costa, Fulgini; Said.

Dove vederla in TV

Nizza-Lens sarà trasmessa in diretta su SKY, mercoledì 20 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Nizza-Lens

Favorito il Nizza dalle quote a 2.30 AdmiralBet e a quota 2.28 Marathonbet. Il pareggio è offerto a quota 3.20 su Sisal e su Unibet, la vittoria del Lens è quotata a 3.50

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Partita di difficile interpretazione per un pronostico. Il Nizza sembra in fase calante, il Lens al contrario in ascesa. Il Nizza viene da 4 vittorie consecutive in casa, dove non ha mai perso. Il Lens, dopo le prime 3 sconfitte in trasferta, ha realizzato 5 risultati utili consecutivi. Un piccolo tentativo sul pareggio lo facciamo.

Pronostico: X 3.20 Sisal e Unibet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €10 + 25 free spins

Apri un conto Unibet e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse di €10 + 25 free spins per giocare alla slot Extra Chilli 4.5 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 1-2