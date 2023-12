Domani sera, mercoledì 20 dicembre 2023, per la diciassettesima giornata della Ligue 1, si affronteranno la squadra di casa del Tolosa e il Monaco. Pronostico Tolosa-Monaco di Ligue 1: scommesse, stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Tolosa, allenato dal tecnico Carles Martinez Novell, si presenta a questa partita casalinga di Ligue 1, con solo 3 punti in più rispetto al Clermont, ultima in classifica.

La squadra ospite del Monaco, che dopo l’anno precedente, si sta confermando ad alti livelli. Basti penserà che il Monaco è in terza posizione, solo dopo a Psg e Nizza. L’ultimo incontro tra queste due squadre risale risale a giugno, dove vinse il Tolosa 1-2 in casa del Monaco.

Probabili Formazioni

TOLOSA: Restes; Mawissa, Costa, Nicolaisen, Diarra; Spierings, Sierro, Casseres, Suazo; Magri, Dallinga.

MONACO: Kohn; Matsima, Maripan, Salisu; Vanderson, Fofana, Camara, Jakobs; Golovin, Minamino; Ben Yedder.

Dove vederla in TV

Tolosa – Monaco sarà trasmessa in diretta su Dazn Mercoldi 20 dicembre dalle ore 21.00.

Quote offerte per Tolosa-Monaco di Ligue 1

La favorita per la vittoria è il Monaco, che troviamo offerta vincente a quota 1.80, su Sisal e su Unibet il pareggio lo troviamo in lavagna a quota 3.75, mentre la vittoria dei padroni di casa la possiamo trovare a quota 4.33.

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Ci aspettiamo una partita gestita molto bene dal Monaco, che in cuor suo sa di dover fare punti per continuare a lottare per il campionato.

Decidiamo di prenderci la vittoria secca del Monaco a quota 1.80.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci l’esito 2+goal a quota 3.50 su Marathonbet e su Admiralbet