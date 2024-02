Pronostici Ligue 1 2023-24 21a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 9 al 11 febbraio. Free pick su Nizza-Monaco.

Pronostici Ligue 1 2023-24 21a giornata: le partite più interessanti

Ad aprire la 21° giornata di Ligue 1 è il Marsiglia di Gennaro Gattuso, che non vince da 4 turni (3 pareggi e 1 sconfitta) e che venerdì sera ospita il Metz, formazione in caduta libera e attualmente terzultima in graduatoria.

Sabato il Lens cercherà il 3° successo consecutivo contro uno Strasburgo che non ha mai vinto nelle precedenti 3 giornate. L’altro anticipo vede la capolista Paris Saint Germain impegnata tra le mura amiche contro il Lille, che sta attraversando un buono stato di forma e che all’andata ha fermato sul pareggio per 1-1 i parigini.

Per la corsa al secondo posto ne potrebbe approfittare il Brest, impegnato domenica in casa del fanalino di coda Clermont. Il Reims cercherà di rientrare nella lotta Champions in trasferta contro il Lorient, mentre il Lione sarà impegnato nello scontro salvezza esterno contro il Montpellier tra due squadre che non navigano in buone acque (a parimerito).

Pronostici Ligue 1 2023-24 21a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio francese.

Pronostici Ligue 1 2023-24 21a giornata: FREE PICK Nizza-Monaco

Il posticipo serale è la sfida d’alta quota tra Nizza-Monaco: all’andata, successo esterno per la formazione allenata da Farioli (0-1), seconda vittoria consecutiva contro i monegaschi, dopo che non avevano mai vinto nessuno dei 6 match antecedenti (5 sconfitte e 1 pareggio considerando tutte le competizioni) con 4 Under. Andiamo con un altra partita da pochi gol come all’andata per questa free pick sul campionato di calcio francese che sta andando molto bene con le nostre selezioni.

Il Nizza arriva da 4 Under consecutivi ed è la miglior squadra da Under di tutta la Ligue 1 con O/U 3-17 (appena 1.6 gol totali di media nelle partite del Nizza). In casa il Nizza è O/U 1-9 in questa stagione (1.4 gol di media). La squadra del Principato è più da Over, ma dopo 4 trasferte ad alto punteggio ci aspettiamo una sfida sotto i tre gol totali e andiamo con Nizza-Monaco: UNDER 2.5 @1.84.

RIASSUNTO FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Monaco-Marsiglia: 1 +0 (AH) @1.65✅

Metz-Nizza: UNDER 2,5 @1.90✅

Nizza-Marsiglia: UNDER 2.5 @1.90✅

Marsiglia-Lione: UNDER 3.0 @1.870️⃣

Marsiglia-Lilla UNDER 2.5 @2.00✅

Montpellier-Nizza: 2 -0.25 (AH) @1.80❌ 1/2

Strasburgo-Marsiglia UNDER 2.5 @1.82✅

Le Havre-PSG: UNDER 3.5 @1.66✅

Nizza-Reims: UNDER 2.5 @1.75❌

Le Havre-Nizza: 2 @2.00❌

Lens-PSG: OVER 2.5 @1.62❌

Nizza-Metz UNDER 2.5 @1.73✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.62✅

RENDIMENTO: +5.33

