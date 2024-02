Pronostico Monaco-PSG 1 marzo 2024. Domani sera andra in scena la ventiquattresima giornata della Ligue one , dove sì affronteranno Monaco contro Psg.

Pronostico Monaco-PSG 1 marzo 2024: Come arrivano le due formazioni alla partita

Entrambe le squadre arrivano a questo match in un periodo di forma molto diverso: il Monaco, dopo un inizio di campionato perfetto, ha trovato dei problemi in questo 2024, e questo lo dimostrano le sole due vittorie nelle ultime 6 partite.

Al contrario i campioni in carica del PSG sono comodamente in testa alla classifica con 11 punti di vantaggio sul Brest prima inseguitrice, e +13 proprio sulla squadra del Principato che troviamo al 3° posto.

Pronostico Monaco-PSG 1 marzo 2024: Probabili formazioni

Monaco (4-4-2): Kohn; Singo, Maripan, Salisu, Ouattara; Minamino, Fofana, Golovin, Diop; Ben Yedder, Balogun.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pereira, Beraldo, Hernandez; Vitinha, Ruiz, Zaire-Emery; Dembele, Kolo Muani, Mbappe.

Pronostico Monaco-PSG 1 marzo 2024: Guida TV

Monaco-Psg sarà trasmessa in diretta su Prime Video Venerdì 1 Marzo alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Psg che troviamo a quota 2.00 su Snai , il pareggio invece lo si può trovare a 3.75 Betway, mentre la vittoria del Monaco viene data in lavagna a quota 3.30 su Sisal.

Pronostico Monaco-Psg Ligue 1

Ci aspettiamo una partita ostica, giocare a Monaco non è mai semplice è proprio per questo decidiamo di prenderci l’esito 1X che troviamo circa a 1.65 come base.

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci l’esito X fisso che troviamo a 3.75