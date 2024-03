Pronostici Ligue 1 2023-24 26a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 15 al 17 marzo. Free pick su Lens-Nizza.

Pronostici Ligue 1 2023-24 26a giornata: le partite più interessanti

Venerdì sera Tolosa-Lione aprono la 26° giornata di Ligue 1 andando a caccia di punti salvezza nel campionato di calcio francese, mentre sabato si gioca un match dal sapore europeo tra Lens-Nizza, con gli ospiti in piena crisi (4 sconfitte e 1 pari negli ultimi 5 turni).

Domenica match d’altissima quota tra Brest-Lilla, con i padroni di casa mai vincenti negli ultimi 3 scontri contro questo avversario (2 sconfitte e 1 pari).

Il Monaco, reduce da 2 successi e 1 pari nelle ultime 3 giornate, ospita il Lorient che nello stesso parziale ha vinto solo una volta (2 sconfitte). L’Olimpique Marsiglia va a caccia del 4° successo consecutivo dall’addio di Rino Gattuso facendo visita al Rennes.

Chiude il programma il posticipo tra Montpellier-Paris Saint Germain, con la capolista PSG che ha rallentato visto che sempre pareggiato negli ultimi 3 turni, ma va anche detto che ha sempre battuto questo avversario nei 10 match ufficiali più recenti.

Pronostici Ligue 1 2023-24 26a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio francese.

PROGRAMMA COMPLETO 26° GIORNATA LIGUE 1

15.03. 21:00 Tolosa-Lione

16.03. 17:00 Nantes-Strasburgo

16.03. 21:00 Lens-Nizza

17.03. 13:00 Brest-Lilla

17.03. 15:00 Clermont-Le Havre

17.03. 15:00 Monaco-Lorient

17.03. 15:00 Reims-Metz

17.03. 17:05 Rennes-Marsiglia

17.03. 20:45 Montpellier-PSG

Pronostici Ligue 1 2023-24 26a giornata: FREE PICK Lens-Nizza

Come free pick di questo turno del campionato francese (uno dei migliori di questa stagione di scommesse sul calcio per noi) abbiamo scelto una delle sfide più delicate ed interessanti: Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.70.

Il Nizza arriva da 2 Over, ma rimane la miglior squadra da Under della Ligue 1 con O/U 6-19 (O/U 3-8 in trasferta) e appena 1.7 gol segnati di media, grazie alla 3° difesa meno battuta del campionato con solo 19 gol al passivo, ma l’attacco è fermo a 24 reti (meno di una di media a partita). Anche il Lens ha una solida difesa (24 gol incassati), va meglio in attacco (34)ma rimane anche lei squadra da Under, la 3° migliore in Francia con O/U 10-15 e 2.3 gol totali di media. All’andata a Nizza 2-0 per i padroni di casa, 3° Under consecutivo negli ultimi scontri diretti tra queste formazioni.

RIASSUNTO FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Monaco-Marsiglia: 1 +0 (AH) @1.65✅

Metz-Nizza: UNDER 2,5 @1.90✅

Nizza-Marsiglia: UNDER 2.5 @1.90✅

Marsiglia-Lione: UNDER 3.0 @1.870️⃣

Marsiglia-Lilla UNDER 2.5 @2.00✅

Montpellier-Nizza: 2 -0.25 (AH) @1.80❌ 1/2

Strasburgo-Marsiglia UNDER 2.5 @1.82✅

Le Havre-PSG: UNDER 3.5 @1.66✅

Nizza-Reims: UNDER 2.5 @1.75❌

Le Havre-Nizza: 2 @2.00❌

Lens-PSG: OVER 2.5 @1.62❌

Nizza-Metz UNDER 2.5 @1.73✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.62✅

Nizza-Monaco: UNDER 2.5 @1.84❌*

Reims-Lens UNDER 2.5 @1.84✅

Lens-Monaco: 2 +0.25 (AH) @1.80✅

Brest-Le Havre: 1 @1.62✅

Strasburgo-Monaco: 2 @2.05✅

RENDIMENTO: +7.64

