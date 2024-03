Pronostici Ligue 1 2023-24 27a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 29 al 31 marzo. Free pick su Lilla-Lens.

Pronostici Ligue 1 2023-24 27a giornata: le partite più interessanti

Venerdì si apre la 27° giornata di Ligue 1, il massimo campionato di calcio francese, con il match d’alta quota tra Lilla-Lens, sfida che mette in palio punti pesanti in chiave Champions League:; all’andata questo scontro è terminato cin pareggio per 1-1, esattamente come l’ultimo match della passata stagione.

Il Monaco, reduce da 4 turni utili consecutivi, sarà di scena in casa del Metz penultimo in graduatoria. Il Lione proverà a proseguire la propria scalata ospitando il Reims, mentre il Brest secondo in classifica se la dovrà vedere in trasferta col Lorient, impelagato nella lotta per non retrocedere.

Il Nizza sulla carta parte favorito contro il Nantes, reduce da 3 ko di fila, mentre il posticipo del 31 marzo oppone l’Olympique Marsiglia alla capolista Paris Saint Germain: sfida che, eccetto un match di Coppa di Francia, ha sempre visto vincere il PSG nelle ultime 8 sfide recenti, compresa quella dell’andata (4-0).

Pronostici Ligue 1 2023-24 27a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA 27° GIORNATA LIGUE 1

29.03. 21:00 Lilla-Lens

30.03. 17:00 Metz-Monaco

30.03. 21:00 Lione-Reims

31.03. 13:00 Lorient-Brest

31.03. 15:00 Clermont-Tolosa

31.03. 15:00 Le Havre-Montpellier

31.03. 15:00 Nizza-Nantes

31.03. 17:05 Strasburgo-Rennes

31.03. 20:45 Marsiglia-PSG

Pronostici Ligue 1 2023-24 27a giornata: FREE PICK Lilla-Lens

Il campionato di calcio francese è quello che ci sta dando le maggiori soddisfazioni in termini di scommesse e free pick e per la 30° giornata di Ligue 1 abbiamo scelto proprio l’anticipo di lusso: Lilla-Lens UNDER 2.5 @1.85, come abbiamo visto è stato all’andata e in generale negli ultimi 3 scontri diretti dove queste squadre hanno messo insieme appena 5 gol. Posta in palio alta e due ottime difese ci assicurano una partita da poche reti. Del resto parliamo anche di due delle migliori squadre da Under della Ligue 1: il Lilla è O/U 10-16 in stagione il Lens è O/U 11-15 in stagione e nelle sue trasferte assistiamo a 2.0 gol totali di media.

