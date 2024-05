Pronostici Ligue 1 2023-24 33a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 10 al 12 maggio. Free pick su Nantes-Lilla.

Pronostici Ligue 1 2023-24 33a giornata: le partite più interessanti

Il Brest ospita il Reims nell’anticipo della 33° giornata di Ligue 1 di venerdì sera quando sarà in campo anche il Nizza che ospita il Le Havre per allungare a 5 gare la striscia positiva (2 pareggi e altrettante vittorie nei 4 turni precedenti). Il Marsiglia ospita il Lorient, che ha bisogno di punti per salvarsi, mentre il Lione tenterà l’aggancio al 6° posto facendo visita al Clermont, fanalino di coda.

Trasferta insidiosa per il Monaco, che andrà a Montpellier contro una delle formazioni più in forma in questo momento storico. Il Lilla, che ha perso 2 degli ultimi 3 turni, fa visita al Nantes, che ha sempre pareggiato nelle 2 precedenti giornate. Il Lens tenterà l’ultimo assalto all’Europa League in una trasferta molto complicata contro il Rennes.

Pronostici Ligue 1 2023-24 33a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio francese.

33° GIORNATA LIGUE 1

10.05. 21:00 Brest-Reims

10.05. 21:00 Nizza-Le Havre

12.05. 21:00 Clermont-Lione

12.05. 21:00 Marsiglia-Lorient

12.05. 21:00 Montpellier-Monaco

12.05. 21:00 Nantes-Lilla

12.05. 21:00 PSG-Tolosa

12.05. 21:00 Rennes-Lens

12.05. 21:00 Strasburgo-Metz

Pronostici Ligue 1 2023-24 33a giornata: FREE PICK Nantes-Lilla

Sul campionato francese, che sta andando molto bene con le free pick, continuiamo a giocare sui gol, e andiamo su Nantes-Lilla: UNDER 2.5 @1.75. Entrambe non arrivano benissimo a questo appuntamento, ed entrambe sono due delle migliori squadre da Under della Ligue 1 (O/U 14-18). Il Nantes è reduce da 3 Under nelle ultime 4 giornate . Il Lilla è la 2° miglior squadra da Under in trasferta (O/U 6-10 con 2.2 gol totali di media), con 3 Under nelle ultime 4 partite fuori casa. Il Nantes ha il 2° peggior attacco del campionato e all’andata è rimasto a secco anche a Lilla, perdendo 2-0, 7° Under negli ultimi 8 precedenti tra queste due formazioni.

RIASSUNTO FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Monaco-Marsiglia: 1 +0 (AH) @1.65✅

Metz-Nizza: UNDER 2,5 @1.90✅

Nizza-Marsiglia: UNDER 2.5 @1.90✅

Marsiglia-Lione: UNDER 3.0 @1.870️⃣

Marsiglia-Lilla UNDER 2.5 @2.00✅

Montpellier-Nizza: 2 -0.25 (AH) @1.80❌ 1/2

Strasburgo-Marsiglia UNDER 2.5 @1.82✅

Le Havre-PSG: UNDER 3.5 @1.66✅

Nizza-Reims: UNDER 2.5 @1.75❌

Le Havre-Nizza: 2 @2.00❌

Lens-PSG: OVER 2.5 @1.62❌

Nizza-Metz UNDER 2.5 @1.73✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.62✅

Nizza-Monaco: UNDER 2.5 @1.84❌*

Reims-Lens UNDER 2.5 @1.84✅

Lens-Monaco: 2 +0.25 (AH) @1.80✅

Brest-Le Havre: 1 @1.62✅

Strasburgo-Monaco: 2 @2.05✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.70❌

Lilla-Lens UNDER 2.5 @1.85❌

Monaco-Rennes: 1 @1.82✅

Rennes-Tolosa: UNDER 2.5 @2.00❌

Brest-Monaco: GOL SI @1.65❌

Marsiglia-Lens: GOL SI @1.70✅

Brest-Nantes: UNDER 2.5 @1.75✅

RENDIMENTO: +5.91

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.