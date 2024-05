Per la trentaduesima giornata del campionato di calcio francese di Ligue 1, venerdì 3 maggio 2024, alle ore 19 è in programma il match tra la squadra di casa, il Tolosa e la formazione ospite del Montpellier. Tolosa-Montpellier, pronostico, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Tolosa, arrivano a questa partita interna di Ligue 1, decimi in classifica e senza più nulla da chiedere a questo campionato. Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivati ben 11 punti, con 3 vittoriw e 2 pareggi.

Il Montpellier di Mister Michel Der Zakarian, è al docicesimo posto in classifica con 37 punti e non ha più nessun obiettiva da raggiungere. Nelle ultime 3 partite giocate, sono arrivati 5 punti, con 2 pareggi e una vittoria.

Le probabili formazioni di Tolosa-Montpellier

TOLOSA (5-3-2): Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra, Suazo; Schmidt, Sierro, Casseres; Donnum, Dallinga. Allenatore: Novell.

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lacomte; Sylla, Kouyate, Omeragic, Sacko; Ferri, Chotard; Khazri, Savanier, Al-Taamari; Adams. Allenatore: Der Zakarian

Dove vederla in TV

Tolosa – Montpellier, sarà trasmessa in diretta venerdi 3 Maggio su Prime Video dalle ore 19.00.

Quote Scommesse per Tolosa-Montpellier

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Tolosa che troviamo offerta vincente a quota 2.15 su Betflag e su Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.60, mentre la vittora del Montpellier viene data in lavagna a quota 3.25.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 2-0

