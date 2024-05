Pronostici Ligue 1 2023-24 32a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 3 al 6 maggio. Free pick su Brest-Nantes.

Pronostici Ligue 1 2023-24 32a giornata: le partite più interessanti

Sono due gli anticipi del venerdì sera ad aprire la 32° giornata Ligue 1, con il turno che si disputa in forma ridotta visto che riposano le squadre impegnate in Europa, Marsiglia e PSG. Hanno poco da chiedere alla stagione Tolosa-Montpellier, mentre Lens-Lorient hanno entrambe bisogno di punti, ma per obiettivi diametralmente opposti: i primi per centrare l’Europa, i secondi per salvarsi.

Sabato si giocano altre quattro partite, con il Monaco a difendere la seconda piazza in casa contro il Clermont, fanalino di coda ma ancora in corsa per la salvezza dopo la vittoria sul Reims. Proverà il sorpasso sui monegaschi il Brest, che ospiterà un Nantes solo 3 punti sopra la zona retrocessione.

Lunedì il posticipo tra Lilla-Lione, due formazioni che stanno attraversando un buon momento di forma e che in stagione si sono affrontate già 2 volte: successo del Lilla all’andata in campionato (0-2), vendetta del Lione in Coppa di Francia (2-1).

Pronostici Ligue 1 2023-24 32a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio francese.

PROGRAMMA COMPLETO 32° GIORNATA LIGUE 1

03.05. 19:00 Tolosa-Montpellier

03.05. 21:00 Lens-Lorient

04.05. 15:00 Le Havre-Strasburgo

04.05. 17:00 Monaco-Clermont

04.05. 19:00 Metz-Rennes

04.05. 21:00 Brest-Nantes

06.05. 21:00 Lilla-Lione

Pronostici Ligue 1 2023-24 32a giornata: FREE PICK Brest-Nantes

Cerchiamo di tornare in cassa con le free pick sul campionato di calcio Francese dove giochiamo: Brest-Nantes: UNDER 2.5 @1.75. Partita importante per entrambe, ma per obiettivi diversi. Il Nantes ha il 2° peggior attacco del campionato, il Brest la 2° miglior difesa. In casa il Brest ha segnato 4 Under nelle ultime 5 partite, ed è la 2° miglior squadra da Under in campionato sul proprio campo (O/U 5-10). Il Nantes ha chiuso 4 delle ultime 5 trasferte con Under. Sono 4 anche gli Under negli ultimi 5 precedenti tra queste due formazioni, compreso il 2-0 esterno del Brest all’andata.

RIASSUNTO FREE PICK LIGUE 1 2023-24

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @2.00✅

Lilla-Nantes: UNDER 2.5 @2.20✅

Marsiglia-Brest: GOL SI @1.80❌

Lione-PSG: OVER 2.5+GOL SI @1.75✅

Lens-Metz: GOL SI @1.80❌

Monaco-Nizza: 1 -0.25 (AH) @1.97❌

Monaco-Marsiglia: 1 +0 (AH) @1.65✅

Metz-Nizza: UNDER 2,5 @1.90✅

Nizza-Marsiglia: UNDER 2.5 @1.90✅

Marsiglia-Lione: UNDER 3.0 @1.870️⃣

Marsiglia-Lilla UNDER 2.5 @2.00✅

Montpellier-Nizza: 2 -0.25 (AH) @1.80❌ 1/2

Strasburgo-Marsiglia UNDER 2.5 @1.82✅

Le Havre-PSG: UNDER 3.5 @1.66✅

Nizza-Reims: UNDER 2.5 @1.75❌

Le Havre-Nizza: 2 @2.00❌

Lens-PSG: OVER 2.5 @1.62❌

Nizza-Metz UNDER 2.5 @1.73✅

Brest-Nizza: UNDER 2.5 @1.62✅

Nizza-Monaco: UNDER 2.5 @1.84❌*

Reims-Lens UNDER 2.5 @1.84✅

Lens-Monaco: 2 +0.25 (AH) @1.80✅

Brest-Le Havre: 1 @1.62✅

Strasburgo-Monaco: 2 @2.05✅

Lens-Nizza: UNDER 2.5 @1.70❌

Lilla-Lens UNDER 2.5 @1.85❌

Monaco-Rennes: 1 @1.82✅

Rennes-Tolosa: UNDER 2.5 @2.00❌

Brest-Monaco: GOL SI @1.65❌

Marsiglia-Lens: GOL SI @1.70✅

RENDIMENTO: +5.16

